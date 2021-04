Gemeindewerke voll im grünen Bereich

Brühl. Völlig problemlos verliefen die Beschlüsse im Gemeinderat zu den Jahresabschlüssen 2020 der Eigengesellschaften. Unter der Leitung von Bürgermeisterstellvertreter Bernd Kieser, Bürgermeister Dr. Ralf Göck war als Mitglied des Aufsichtsrates befangen, wurden Jahresrechnung und die Entlastung des Aufsichtsrates sowie der Geschäftsführung einstimmig und ohne jede Diskussion goutiert.

Darüber hinaus wurde auch der Pachtvertrag für das Stromnetz mit der EnBW-Tochter „NetzeBW“ einstimmig verlängert. Göck betonte, dass die Gemeinde bei der Betreibung des Stromnetzes einen kompetenten Partner brauche und sich NetzeBW als sehr kompetenter Partner erwiesen habe. Sicher sei, dass die Gemeinde das Netz nicht in Eigenregie betreiben könne. Dafür fehle den kommunalen Mitarbeiter der Sachverstand. Man brauche also so oder so einen Partner. Eine Sicht, die am Ratstisch einhellig geteilt wurde. ske