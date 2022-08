Gemütliches Sommerfest

Brühl. Die Kolpingfamilie Brühl lädt am Samstag, 20. August, zum beliebten Sommerfest in das Pfarrzentrum, Hauptstraße 17, in Brühl ein. Alle, die gerne mit den Mitgliedern in der Zeit von 14 bis 17 Uhr feiern möchten, sind willkommen.

Die Kolpingsfamilie möchte in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen, heißen Würstchen und kühlen Getränken sowie einem kleinen Unterhaltungsprogramm miteinander ins Gespräch kommen.

Für Kuchenspenden ist die Kolpingfamilie dankbar und bittet mit Veronika Pfister unter Telefon 06202/77 19 7 Kontakt aufzunehmen. Gäste seien zu Veranstaltungen der Kolpingfamilie jederzeit eingeladen. zg