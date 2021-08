Generalsekretär von Dourtenga ermordet

Brühl/Dourtenga. Die jüngste Nachricht aus Brühls Partnergemeinde Dourtenga, die im Süden von Burkina Faso liegt, ist ein Schock: Der „Secrétaire général“, der Generalsekretär der Gemeindeverwaltung, ist ermordet worden. Die französischsprachige Presse berichtet, dass Topakado Yamba David bei einem Überfall in der Nähe von Kampoaga – rund 50 Kilometer von Dourtenga entfernt – getötet wurde.

Mit dem Motorrad habe er zuvor Dourtenga verlassen, um nach Tenkodogo zu fahren, als bewaffnete Personen ihn erschossen. Auf etwa derselben Route hätten früh am Morgen Räuber außerdem einen Bus angehalten und die Habseligkeiten der Fahrgäste gestohlen. Weitere Informationen zur Tat oder den Tätern sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Seit Beginn des Jahres seien allerdings generell viele Raubüberfälle in diesem Bereich gemeldet worden. Erst im Mai hatten Wegelagerer einen Jugendlichen in Dourtenga am Oberschenkel gepackt und verletzt, nachdem sie seine Wertgegenstände an sich genommen hatten. Ob eine Räuberbande oder sogar Terroristen hinter dem Mord stecken, ist ungeklärt.

Provinz „Verdachtsgebiet“

„Wir wussten eigentlich schon seit zwei Jahren, dass die Provinz Koulpelogo, in der Dourtenga liegt, ,Verdachtsgebiet‘ ist“, erklärt Bürgermeister Dr. Ralf Göck auf Anfrage unserer Zeitung. „Dennoch ist es eine neue Qualität, dass aus dem Verdacht nun eine Tat wurde. Ich war geschockt, als mich mein Bürgermeisterkollege Armand Abgas über den Vorfall informierte.“ Der Brühler Rathauschef fügt hinzu: „Zu dem Zeitpunkt war wohl noch nicht klar, was genau passierte. Ich habe dem Bürgermeister zum Tode seines engsten Mitarbeiters kondoliert und ihn gebeten, die Anteilnahme der Partnergemeinde Brühl und ihres Bürgermeisters an die Familie des Toten weiterzugeben.“