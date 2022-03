Zu ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr traf sich die SPD-Fraktion in der Metropolregion Rhein-Neckar in der Brühler „Ratsstube“. Vorsitzender Matthias Baaß berichtete von seinem Engagement im Verein „Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar“, wo der Viernheimer Bürgermeister für das Bürgerschaftliche Engagement stehe und etwa den regionalen Tag „Wir schaffen was“ stärke, heißt es in einer

...