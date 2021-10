Genossen verteilen Laternen

Brühl. Gelöste Stimmung herrschte bei der ersten Vorstandssitzung der Brühler Sozialdemokraten nach dem guten Wahlergebnis bei der Bundestagswahl „Die SPD hat sich im Bund und in Brühl bei den Zweitstimmen durchgesetzt“, so Vorsitzender Selcuk Gök, der seine Freude zum Ausdruck brachte, gegenüber der CDU einen 15-prozentigen Abstand im Vergleich zur Bundestagswahl von 2017 aufgeholt zu haben.

„Und das hängt auch ein Stück weit von unserer Arbeit hier in Brühl und Rohrhof ab“, ergänzt sein Vorstandskollege Pascal Wasow. Der frisch gewählte Vorstand stelle sich jünger und weiblicher dar – bezeichnend dafür sei, dass mit Lena Krug die neue stellvertretende Vorsitzende per Video zugeschaltet war, die erste hybride Vorstandssitzung des Ortsvereins. Hauptaugenmerk der Vorstandssitzung lag auf der Jahresplanung, der Bilanz der erfolgreichen Aktionen aus dem vergangenen Jahr. Sie sollen wieder aufgegriffen werden. Es sollen also am Dienstag, 2. November, und am Samstag, 6. November, Laternen-Bausätze an die Familien in Brühl verteilt werden. Beim ersten Termin machen das Christiana Silio, Gerrit Jürgensen und Pascal Wasow von 10 bis 12 Uhr beim Rohrhofer Wochenmarkt und am zweiten Termin stehen Selcuk Gök, Lars Alscher und Gerrit Jürgensen von 14 bis 16 Uhr am Lindenplatz. Die Bausätze gibt es jeweils solange der Vorrat reicht.

Im Dezember wird man wieder die Sternenaktion des Gewerbevereins unterstützen. Im nächsten Jahr will der Vorstand sowohl die Osteraktion für die örtlichen Familien auf der Gänsweid als auch das Vatertagstreffen an gleicher Stelle organisieren. zg