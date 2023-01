Geophone auf meinem Grund?

Zu den seismischen Untersuchungen im Auftrag der Firma Geohardt in Brühl und dem Verhalten von deren Mitarbeiter wird uns geschrieben:

Ich habe ja gesehen, dass die Schwetzinger Zeitung erfreulicherweise auch über die weniger schönen Seiten der Aufsuchungen – oder besser gesagt Heimsuchungen – durch die Firma Geohardt und deren Dienstleister berichtet. Deshalb hier eine persönliche Erfahrung:

Hier bei uns wurden wiederholt Geophone ohne die Einwilligung der Grundstückseigentümer auf Privatgrund angebracht und von den Eigentümern wieder entfernt. Bei meinen Nachbarn viermal. Bei mir auch einmal, ich stellte daraufhin ein Schild auf, dass es sich um ein Privatgrundstück handelt und das Anbringen von Messgeräten untersagt sei.

Auch rief ich die am Gerät befestigte Nummer an, landete dann bei der MVV und beschwerte mich dort. Dort wollte man meine Daten aufnehmen: Name, Vorname, Telefonnummer und so weiter. Ich fragte, ob ich denn umgekehrt auch die Daten des Mitarbeiters haben könne, der immer wieder unerlaubt das Gerät auf meinem Privatgrund anbringt. Nein, das ginge natürlich nicht...

Ich ließ den Herrn von der MVV wissen, dass es bei mir, aber auch bei den Nachbarn rechts und links keinerlei Einverständnis für die Anbringung von Geophonen auf Privatgrund gibt und dies bitte endlich zu unterlassen sei. Vier Stunden später wurde das Gerät neben meinem Schild weggenommen, mein Schild umgedreht und das Gerät wieder bei den Nachbarn eingesteckt. Übrigens wurden auch hier keinerlei Flyer zur Information im Vorfeld in die Briefkästen eingeworfen und die Durchführenden auf der Straße gaben bei Fragen auch keine Infoflyer aus, es wurde auf Nachfrage noch nicht einmal die folgende Route der Rüttelfahrzeuge benannt. Eine der beiden E-Mail-Adressen, die auf der Geohardt-Homepage und auf der Homepage der Gemeinde Brühl für Rückfragen genannt ist, funktionierte an mehreren Tagen nicht.

Was ich als Bewohnerin auch sehr unangenehm finde: Seit gut zehn Tagen stehen an allen möglichen Ecken private neutrale Fahrzeuge in unserem Wohngebiet herum, in denen Leute sitzen, die beobachten. Ich hoffe, dass es zumindest damit jetzt wieder besser wird, nachdem der Rohrhof komplett durchgerüttelt wurde.

B. Hauck, Brühl