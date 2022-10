Geothermie bei Brühl: BI lehnt Teilnahme am Dialogverfahren ab

Brühl/Ketsch. In Mannheim findet am Donnerstag, 27. Oktober, das nächste Experten-Hearing als Teil des Dialogforums GeoHardt statt. Organisiert und moderiert wird die Veranstaltung durch die Firma Dialog Basis. Der Verein Bürgerinitiative Geothermie Brühl/ Ketsch lehnt jede weitere Teilnahme an Veranstaltungen dieser Art jedoch ab.

Was ist geschehen? „In einem zweistündigen Meeting hat sich der Vorstand der BI bereits am 22. Oktober mit Vertretern der Firma GeoHardt GmbH und Dialog Basis über eine Vielzahl von Themen ausgetauscht“, schreiben die Verantwortlichen der Bürgerinitiative dazu in einer Erklärung. „Schwerpunkt war dabei unter anderem das skandalöse Verhalten und die unglaublichen Aussagen einiger TG-Betreiber, der Umgang mit den Geschädigten, die oft ausbleibende Schadenregulierung, die mangelnde Transparenz, die fehlende übergeordnete Gesamtverantwortung, das enttäuschende Verhalten der verantwortlichen Landespolitiker und die Sinnlosigkeit einer Beweislastumkehr.“

Ein Bild aus der Brühler Vergangenheit, das die Bürgerinitiative gegen die Tiefen-geothermie eigentlich nirgendwo in der Region mehr sehen möchte: Bohrungen für die Einrichtung eines Erdwärme-Kraftwerks. © lenhardt

Der Vorstand habe in diesem Gespräch festgestellt, dass es für ihre Bürgerinitiative keine Kompromissmöglichkeiten in Sachen Tiefengeothermie im Oberrheingraben gebe, über die zwischen Anlagenbetreiber und der Initiative verhandelt werden könne.

Vertrauen missbraucht

Es sei gegenüber GeoHardt und Dialog Basis klar dargelegt worden, dass Themen wie zum Beispiel wenige oder viele beziehungsweise geringe oder starke Beben genauso nicht verhandelbar seien, wie wenige oder viele Gefahren für Grundwasser, Häuser und die Gesundheit der Menschen. „Stichwort Radonaustritte“, führen die BI-Vorstände hier an. „Die Vertreter der Firma GeoHardt signalisierten zwar Verständnis, baten aber gleichzeitig auch um Vertrauen. GeoHardt versichert in diesem Gespräch auch, dass Lithium für sie kein Thema sei und sie keine Kooperation mit der Firma Vulcan Energy eingehen wird“, schreibt der Verein Bürgerinitiative Geothermie dazu weiter. „Im April 2022 war dann der Presse zu entnehmen, dass MVV sehr wohl eine Kooperation mit Vulcan Energy eingegangen ist und am Standort Mannheim Lithium fördern möchte. Auch ist der für GeoHardt tätige Geologe in TV-Interviews zu sehen, wo er stolz über die bisherigen Lithium-Tests berichtet. Seriosität und Vertrauen sieht anders aus.“

Infolgedessen habe sich der Vorstand der Bürgerinitiative dafür entschieden, an keinen weiteren Treffen oder Gespräch mehr teilzunehmen, „da Aussagen von heute ab morgen nur noch Schall und Rauch sind“.

Dennoch hatte sich die BI auf Anfrage der Firma Dialog Basis nochmals breitschlagen lassen, an einem Experten-Hearing am 29. September teilzunehmen. „Jedoch unter völlig anderen Voraussetzungen. Die Einladung lautete, dass es der Wunsch der ausgesuchten Zufalls-Bürger ist, auch die Erfahrung und Meinung der BI zu hören und dass es sich um ein Treffen nur mit den Bürgern handelt und sonst niemand vor Ort sei. „Stattdessen fanden am 29. September insgesamt sieben Präsentationen – je zehn Minuten – statt. Pro Geothermie und eine einzige kritische Präsentation – zehn Minuten – durch den Vertreter der BI gegen die Geothermie“, moniert die Bürgerinitiative.

Beim Hearing am 27. Oktober sei die personelle Ungleichbesetzung durch Teilnehmer von GeoHardt, aus Wirtschaft, Forschung und Versicherung noch größer, weshalb die BI die Teilnahme abgesagt hat. „Dies ist für uns keine Plattform, auf der wir zu den sehr komplexen Themen allumfassend Stellung nehmen können. Und was nutzt die Meinung von 50 ,Zufalls-Bürgern‘, wenn sie am Ende für den Betreiber nicht einmal bindend ist“, fragt der Vorstand rhetorisch.

Abschließend betonen die Verantwortlichen des Vereins: „Die BI ist natürlich nach wie vor gerne bereit, den interessierten Bürgern Rede und Antwort zu stehen und freut sich über jede Kontaktaufnahme.“

Info: Weitere Infos gibt es unter www.geothermie-bruehl.info