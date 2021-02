Brühl. Die Schaufenstern der Brühler Geschäfte sind aktuell mit verschiedenen Plakaten verhüllt. Die Einzelhändler machen so darauf aufmerksam, wie Brühl aussehen könnte, wenn die Geschäfte Corona-bedingt schließen müssen. "Hilfen?" und "Bitte unterstützt die Einzelhändler, sonst gibt es bald keine Geschäfte mehr" steht beispielsweise in den Fenstern am Lindenplatz.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren