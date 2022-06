Geschichte erforschen - Suche nach Kleindenkmälern

Brühl. Sie sind oft unscheinbar, man geht zumeist achtlos an ihnen vorbei, weil sei halt schon immer da stehen. Und doch können sie manchmal viel Geschichte dokumentieren: Kleindenkmäler. Das Landesdenkmalamt erfasst seit Längerem die Kleindenkmäler in Baden-Württemberg. Landkreis für Landkreis wird in die Erfassung eingebunden – und nun erreicht die Behörde den Rhein-Neckar-Kreis. Kleindenkmäler sind ein weiter Begriff , der vom unauff älligen Grenzstein bis zum großen Denkmal im Straßengraben bis zu einer Kapelle reichen kann.

In den nächsten zwei Jahren sollen mit Unterstützung ehrenamtlicher Helfer aus den jeweiligen Gemeinden die Kleindenkmäler in den Gemarkungen entsprechend aufgelistet werden.

Der Verein für Heimat- und Brauchtumspflege Brühl beteiligt sich an diesem Projekt und hofft nun, dass die Einwohner in Brühl diese Arbeit unterstützen. Sei es durch persönliche Mitarbeit oder durch Hinweise auf Kleindenkmäler in ihrem Umfeld.

Info: Hinweise an info@heimatverein-bruehl.de senden.

