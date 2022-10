„Gesehen, was Kassiererinnen leisten“

Brühl. Oliver Embach war zu Gast im Brühler Rathaus und überreichte einen Spendenerlös in Höhe von 1000 Euro. Die beiden Bürgermeister Dr. Ralf Göck ( Brühl) und Jens Geiß ( Oftersheim) standen beziehungsweise saßen im Sommer in einer Art Battle eine Stunde an der Kasse des jeweiligen örtlichen Edeka-Marktes Embach, um für einen guten Zweck in ihrer Gemeinde möglichst viel Geld zu erwirtschaften.

Der Preis jedes Artikels, den die beiden Kontrahenten in dieser Zeit einnahmen, wurde von Geschäftsinhaber Oliver Embach in eine soziale Aktion der beiden Gemeinden gesteckt. „Mal sehen, wer sich mehr für die Aktion seiner Kommune ins Zeug legt“, meinte Oliver Embach mit einem breiten Schmunzeln, als er den beiden Rathauschefs während des Wettbewerbs über die Schulter schaute.

„Mir geht es darum, dass die jeweils amtierenden Bürgermeister etwas Gutes für ihre Gemeinde machen können“, begründete Oliver Embach sein Engagement, das ihn im Falle Brühls am Ende 1000 Euro kostete, denn Ralf Göck hatte 920 Euro eingenommen, die Embach aufrundete.

Während sich Embach bedankte, dass das Brühler Gemeindeoberhaupt den Spaß wieder mitgemacht hatte, freute sich Bürgermeister Dr. Ralf Göck über den Erlös, den er diesmal in seinem Haus für Aufgaben im Flüchtlingswesen ausgeben möchte. Es gebe Nachfrage nach Winterkleidung, die man davon kaufen werde. Sein Dank galt auch Edeka-Mitarbeiterin Brigitte Zipp, die ihn unterstützt habe: „Ich habe wieder gesehen, was die Kassiererinnen leisten und immer wieder kommen neue Sachen wie Karten oder Apps dazu“.

Embach ist zuversichtlich

Auf die Situation bei Edeka in Brühl angesprochen, zeigte sich Oliver Embach zuversichtlich: Durch die Schließung von „real“ und die Bauarbeiten bei „netto“ habe man mehr zu tun und man werde versuchen, diese Neukunden zu halten. Auch die Übernahme der Backshops soll mehr Vielfalt an Backwaren nach Brühl bringen. zg