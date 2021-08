Geselliges Leben in Vereinen

Brühl. . Einen Schubladenschatz hat unser Mitarbeiter Gerhard Rieger für unsere Serie mit Fundstücken gehoben. In einem alten Einwohnerverzeichnis der Hufeisengemeinde hat er eine Auflistung der örtlichen Vereine entdeckt. Außerdem wird die Gemeinde mit ihren Eckdaten vorgestellt – ein interessanter Einblick in die Heimatgeschichte.

Als Bürgermeister wird in dem Dokument Valentin Eder genannt, der von 1929 bis 1934 die Geschicke der Gemeinde leitete. Der Ziegeleibesitzer saß also – übrigens für zwei Stunden täglich neben seinem eigentlichen Beruf – auf dem Chefsessel im Rathaus. Er führte seine Mitbürger durch die Zeit der Wirtschaftskrise. Als er aus dem Amt schied, hatten sich auch in Brühl die Nationalsozialisten breitgemacht und versuchten in alle Bereiche des Lebens vorzudringen – auch in die Vereinswelt, etwa als sich Juni 1933 die NS-Frauenschaft gründete und der Turnverein die Abteilung für Wehrsport ins Leben rief. Doch davon ist in der Auflistung dieses gefundenen Dokuments, das Rieger allerdings nicht aufs Jahr genau beziffern kann, in Brühl noch lange nicht die Rede.

Aber zunächst zurück zu den Kopfdaten. Da wird die Einwohnerzahl der Hufeisengemeinde mit 3900 angegeben – damit kann man das Fundstück auf die ersten beiden Jahre der 1930er festlegen. Ratsschreiber war damals Ludwig Reh, der Mann, der sich als Hobbyarchäologe und Heimatforscher um die Ortsgeschichte sehr verdient gemacht hat.

Religiös stand Brühl klar im Schatten der Schutzengelkirche, denn stattliche 2920 Einwohner waren katholisch, nur 880 evangelisch und 100 gehörten anderen Konfessionen an – die meisten von ihnen waren wohl in keiner Kirche zuhause. Inzwischen sind rund 41 Prozent der Brühler katholisch und jeweils knapp 30 Prozent evangelisch beziehungsweise konfessionslos. Die Verschiebungen erfolgten vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg durch Zuzüge. Zur Zeit des Fundstückes hießen die beiden Pfarrer im Ort Fahrmeier und Fath.

Doch kommen wir nun zu den Vereinen. Die ersten Vereine im deutschsprachigen Raum gründeten sich zwar schon im 18. Jahrhundert, doch erst die Industrialisierung sorgte dafür, dass sich das Vereinswesen engagiert entwickelte. So war es auch in Brühl, als Ende des 19. Jahrhunderts sich die Bürger zu Gruppen zusammenschlossen – vor allem um miteinander Sport zu treiben oder zu singen. Und das spiegelt sich auch im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts wider.

Vier Gesangvereine gab es laut Auflistung neben den beiden Kirchenchören im Ort. Der Gesangverein Harmonie, der Arbeitergesangverein und die Sängereinheit Rohrhof sind schon lange Geschichte. Die Konkordia und der 1909 gegründete, interessanterweise aber nicht aufgeführte Sängerbund, haben sich 2014 zur Chorgemeinschaft zusammengeschlossen.

Zwei Vereine der Liste widmeten sich der Ernährung der Bevölkerung, nämlich der noch heute aktive Kleintierzuchtverein sowie der Kaninchen- und Geflügelzuchtverein.

Kegeln als beliebtes Hobby

Bei den Sportvereinen zeigt sich eine Stärke Brühls, die erst zum Wechsel ins 21. Jahrhundert in den Hintergrund getreten ist: Die große Anzahl an Kegelclubs. Sie haben in den 1930er Jahren so klangvolle Namen wie Kranz, Rheingold, Bahnfrei, Gut Holz oder Gemütlichkeit.

Sie gingen in den beiden Gasthäusern „Ochsen“ und „Pflug“ rund um die Kreuzungsbereich Ketscher, Mannheimer, Schwetzinger und Hauptstraße auf die Vollen oder räumten ordentlich ab. Doch die Namen lassen schon erkennen, dass es dabei wohl weniger um große sportliche Leistungen ging. Die standen allerdings schon früh bei anderen Sportvereinen auf dem Programm – etwa bei den heutigen Traditionsclubs Fußballverein und Turnverein, aber auch bei der freien Sportvereinigung, dem Arbeiter-Sportverein, dem Arbeiter-Athletenverein oder dem Arbeiter Radfahrverbund, die nicht mehr existieren.

Auch da ist auffällig, dass ein alter Verein nicht gelistet ist, der Sportverein Rohrhof. Und es fällt auf, wie oft sich die Vereine auf die Arbeiterklasse berufen. Arbeitervereine waren aus der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts hervorgegangene Zusammenschlüsse mit politischem Charakter.

Historisch betrachtet war das Ziel der Mehrzahl aller Arbeitervereine eine spürbare Verbesserung der sozialen Lage der Arbeiterschaft und bessere Arbeitsbedingungen. Doch schon in der Zeit unseres Fundstücks dienten Arbeitervereine vornehmlich kulturellen und sportlichen Zwecken sowie dem geselligen Beisammensein der Arbeiter. Damit konkurrierten sie damals – wie bei Don Camillo und Peppone – mit zahlreichen katholischen Vereinen im Ort. Doch in einem Bereich überschnitten sie sich: Im katholischen Männer- und Arbeiterverein von Brühl. ras