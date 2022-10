Geselligkeit entfällt

Brühl. Wegen der in Brühl erhöhten Thematik Corona gibt es beim Forum Älterwerden, dem früherem katholischen Altenwerk, im aktuellen Terminkalender eine Änderung. So wird an diesem Mittwoch, 12. Oktober, die Gemeinschaft lediglich um 14.30 Uhr einen Gottesdienst in der Schutzengelkirche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Danach wird es keine weitere Aktion geben. Alle Senioren sind zum Gottesdienst eingeladen. Das anschließende gemütliche Beisammensein im katholischen Pfarrzentrum muss allerdings – wie betont – krankheitsbedingt entfallen. Alle, die einen Fahrdienst benötigen, können sich bei Maria Becker, Telefon 06202/7 23 08, melden. zg