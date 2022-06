Geselligkeit und Gottesdienst am Rhein

Brühl. Der Wassersportverein lädt die Bevölkerung zu seinem beliebten Sommerfest ein. Am Wochenende 25. und 26. Juni soll das idyllisch am Zusammenfluss von Altrhein und Fluss gelegene Bootshaus einmal mehr ein Anziehungspunkt für die ganze Familie sein – erstmals nach der Zwangspause.

Die Bewirtung wird mit zahlreichen Angeboten durch die Mitglieder des Wassersportvereins erfolgen. Das Fest beginnt am Samstag, 25. Juni, um 15 Uhr. Am Sonntag, 26. Juni, ist Beginn um 10 Uhr. An diesem zweiten Festtag steht ein ökumenischer Feldgottesdienst mit Blick auf den Rhein und die vorbeiziehenden Schiffe auf dem Programm.

Die Besucher können das Fest diesmal aber nicht nur an Land genießen. Neu ist in diesem Jahr, dass an beiden Tagen des Sommerfestes von den Wassersportlern auch Ausfahrten mit dem Großkanadier angeboten werden. ras/zg

