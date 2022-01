Gesundheitsamt meldet Corona-Ausbruch in Alten- und Pflegeeinrichtung in Brühl

Brühl. In einer Alten- und Pflegeeinrichtung in Brühl wurden nach aktuellem Stand der Ermittlungen 19 Personen - 13 Bewohnerinnen und Bewohner sowie sechs Mitarbeitende - positiv auf das Coronavirus getestet. Dies teilt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag mit. Um welche Einrichtung es sich dabei konkret handelt, wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Die Fälle beziehen sich laut der Mitteilung momentan auf einen Wohnbereich der Einrichtung. Das Gesundheitsamt ermittelt zur Stunde die Kontaktpersonen und entscheidet anschließend gemeinsam mit der Heimleitung über die weiteren Maßnahmen.