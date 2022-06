Gewaltsamer Einbruch in Bekleidungsgeschäft "Trendfabrik" in Brühl

Brühl. Zu einem gewaltsamen Einbruch ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag in Brühl gekommen. Nach Angaben der Polizei drangen drei unbekannte Täter gegen vier Uhr morgens gewaltsam in das Bekleidungsgeschäft "Trendfabrik" in der Albert-Bassermann-Straße ein. Der Wert des erbeuteten Diebesguts ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro.

Die drei männlichen Täter sollen folgendermaßen ausgesehen haben: Ein Täter war mit einer dunklen Hose, einem weißen Oberteil und einer weißen Mütze bekleidet. Die anderen beiden Männer trugen dunkle Kapuzenpullover. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621/833970, melden.