Brühl. Es ist nur ein explizit auf der Tagesordnung ausgewiesenes Thema, das den Gemeinderat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 22. Februar, beschäftigen wird. Das hat es aber in sich, denn es geht darum, ob die Gebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen im Ort für die ersten beiden Monate des Jahres erlassen werden sollen – immerhin findet aufgrund der CoronaVerordnung seit Mitte Dezember in den Betreuungseinrichtungen kein Regelbetrieb, sondern lediglich eine Notbetreuung der Kinder statt.

Sollte der Rat beschließen, wie im ersten Lockdown vor rund einem Jahr, den Eltern die Gebühren zu erlassen, schlägt das ordentlich im Haushalt zu Buche. Es wird mit Mindereinnahmen für die vier kommunalen Betreuungseinrichtungen von rund 60 000 pro Monat gerechnet, dazu kommt noch einmal der gleiche Betrag, der aufgrund der Vereinbarungen mit den konfessionellen Trägern entsteht. Bei zwei Monaten würden das einen Ausfall von 240 000 Euro bedeuten, rechnet das Kämmereiamt vor. Das wären allerdings deutlich weniger als während des ersten Lockdowns. Der Grund dafür ist, dass rund ein Drittel mehr Kinder aktuell die gebührenpflichtige Notbetreuung nutzen als vor einem Jahr.

Allerdings zeichnet sich ab, dass die Gemeindeverwaltung bei den Mindereinnahmen vom Land nicht im Regen stehen gelassen wird. Zwar liegt der Verwaltung vom Städte- und Gemeindetag sowie von der Landesregierung noch kein formeller Beschluss vor, jedoch wird davon ausgegangen, dass sich das Land Baden-Württemberg mit rund 80 Prozent an den Gebührenausfällen beteiligen dürfte. Unklar ist dabei auch noch, für welche Monate mit einer Gebührenerstattung durch das Land zu rechnen ist. Insofern kann der Ausfall im Gemeindehaushalt durch einen möglichen Verzicht auf die Betreuungsgebühren im Januar und Februar noch gar nicht genau beziffert werden, räumt die Verwaltung ein. „Eine genaue Berechnung der Mindereinnahmen kann erst erfolgen, wenn die tatsächliche Höhe der Soforthilfe durch das Land feststeht“, heißt es dazu im Beschlussvorschlag für die Ratssitzung.

Und noch ein zweiter Punkt wirkt sich auf die Berechnung aus, nämlich die Frage, welche Gebühren für die Notbetreuung anfallen – auch darüber beschließt der Rat am Montag. Da es eine Ausweitung der sogenannten systemrelevanten Berufe gegeben hat, sind seit Dezember mehr Kinder in der Notbetreuung angemeldet als in den Monaten April bis Juni des vergangenen Jahres. Da aber auch diesmal die Kinder in unterschiedlichem Umfang für die Notbetreuung angemeldet werden, hat die Verwaltung die Gebührenhöhe analog der jüngsten Berechnungsgrundlage vorgeschlagen. Demnach wird für ein Kind, das bis zu zehn Tage im Monat betreut wird, die halbe Gebühr der regulär gebuchten Angebotsform fällig. Für Kinder, die mehr als zehn Tage im Monat betreut werden, müsste der volle Betrag von den Eltern bezahlt werden.

Der Gemeinderat hat daher zu entscheiden, ob die Gebühren in den Betreuungseinrichtungen für die Monate Januar und Februar grundsätzlich erlassen werden.

Die Ratssitzung am Montag, 22. Februar, beginnt um 18.30 Uhr in der Halle der Jahnschule. Wegen der Corona-Vorgaben sind nur 24 Plätze für die Öffentlichkeit vorgesehen. Interessierte müssen sich an der Rathauspforte bis Montag, 22. Februar, 12 Uhr, angemeldet haben.