Kreis/Brühl. Betriebe können beim Girls‘ Day am Samstag, 24. April, mitmachen: Drei Varianten stehen für die Teilnahme zur Verfügung. Wie kaum eine andere Initiative hat sich der Girls Day als fester Bestandteil der Berufsorientierung in vielen Schulen etabliert und erfreut sich zahlreicher Teilnehmerinnen. An diesem Tag gibt es für Betriebe die Möglichkeit, sich bei Mädchen als Ausbildungsbetrieb zu präsentieren und bei Schulen in der Umgebung bekannt zu machen.

„Der Girls Day ermöglicht jungen Mädchen einen Einblick in technisch-gewerbliche Berufe, die typischerweise überwiegend von Männern ausgeübt werden“, bringt es Hannah Reichenecker, die Beauftragte der Handwerkskammer auf den Punkt. „Also eigentlich genau dafür gemacht, bei jungen Mädchen das Handwerk attraktiv zu machen.“

Es gibt zwei verschiedene digitale Angebote oder, wenn es die Verhältnisse vor Ort zulassen, auch die Möglichkeit, einzelne Bewerber einzuladen. Die Veröffentlichung des Teilnahmeangebots erfolgt über die Homepage www.girls-day.de. „Hier können sich Betriebe ganz einfach ein Profil anlegen und das Praktikumsangebot selbstständig eintragen“, so Reichenecker weiter. Selbstverständlich können Betriebe sich gern an die Kammer wenden, die helfe auch hier weiter. zg