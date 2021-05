Gläubige können sich zu Pfingsten treffen

Brühl/Ketsch. „Endlich – Gottesdienste in gemeinschaftlicher Verbundenheit aus christlichem Glauben heraus feiern, in Begegnung mit Freunden und Bekannten sind wieder möglich“, frohlocken die Verantwortlichen der katholischen Kirchengemeinde Brühl/Ketsch in einer Pressemitteilung. Hat der Pfarrgemeinderat vor Kurzem noch – mit Inzidenzzahlen über 100 – Open-Air-Gottesdienste nur in den Pfarrgärten von Brühl und Ketsch angedacht, konnte nun in der jüngsten Sitzung des Gremiums auch zu Gottesdiensten in den Kirchen der Gemeinde beraten werden.

Das bestehende Hygieneschutzkonzept für die Kirchenräume und das neu erarbeitete Konzept für die kirchlichen Freiluftfeiern sei dabei aber die wichtigste Voraussetzung. Die Grundlage zu den Konzepten bildet die staatliche Corona-Verordnung sowie die Instruktion zur Feier der Liturgie in der Erzdiözese Freiburg. Besonders für die Freiluftgottesdienste – etwa an diesem Donnerstag, 20. Mai, ab 19 Uhr im Kolpinggarten neben dem Brühler Pfarrhaus – aber auch um einen allgemeinen Überblick für den Gottesdienstbesuch zu bekommen, sie die Anmeldung für die meisten Gottesdienste erforderlich. Maskenpflicht, Abstand halten und Desinfektionsmittel nutzen, würden weiterhin als ernstzunehmende Pflicht gesehen, heißt es weiter. Vorgegebene Laufwege und gekennzeichnete Sitzplätze im Kirchenraum und Garten sowie Ein-und Ausgang separat seien ebenfalls Hygienestandard. Für den Empfang der Kommunion bleibe wie gehabt jeder an seinem Platz.

Kirchennutzung ist möglich

Die mittlerweile gesunkenen Inzidenzzahlen im Rhein-Neckar-Kreis gewährten die Zusage, Gottesdienste auch in den Kirchenräumen feiern zu können. Für einen zunächst angesagten Open-Air-Gottesdienst könne bei schlechtem Wetter daher kurzfristig in die Kirche ausgewichen werden. An Pfingstsonntag, 23. Mai, findet um 10.30 Uhr im Ketscher Pfarrgarten ein Gottesdienst unter freiem Himmel statt. Das Hochfest Pfingsten gebe die Botschaft, den christlichen Glauben zu verkünden, Feuer und Flamme zu sein, gelte als Geburtsstunde der Kirche.

„Ich brauche Segen“ lautet der Titel eines ökumenischen Gottesdienstes an Pfingstmontag, 24. Mai, ab 10.30 Uhr in der Schutzengelkirche. Der katholische Pfarrer Erwin Bertsch und seine evangelischen Amtskollegen Melanie Börnig und Christian Noeske zelebrieren in ökumenischer Verbundenheit diesen Gottesdienst gemeinsam. Eine Anmeldung zur Teilnahme an diesem ist nicht erforderlich. Zusätzlich wird der Gottesdienst gestreamt und kann somit digital zuhause mitgefeiert werden. mf/ras

Info: Anmeldung zu Gottesdiensten sind in den Pfarrbüros Ketsch, Telefon 06202/7 60 18 40, und Brühl, Telefon 06202/7 60 18 20, möglich.