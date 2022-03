Gleicher Lohn für die gleiche Arbeit als erklärtes Ziel

Brühl. Viel Sympathie ernteten die örtlichen Sozialdemokraten um ihren Vorsitzenden Selcuk Gök, als sie am Internationalen Frauentag mit zwei Infoständen, zunächst am Rohrhofer Markt und dann vor der Sonnen-Apotheke in Brühl, vertreten waren und an insgesamt 130 der 7346 Brühler und Rohrhofer Frauen eine rote Rose verschenkten – natürlich nicht ganz ohne Hintergrund-Infos zu dem Tag. Die gaben Gabriele Rösch, Pascal Wasow und Selcuk Gök in Rohrhof sowie Christiana Silio, Lena Krug, Dimitrios Grigorakis und Roland Schnepf in Brühl mittels eines eigens entwickelten Flyers den Frauen mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Durchschnitt arbeiten Frauen aktuell immer noch bis zu 66 Tage unentgeltlich im Vergleich zu Männern. Am 7. März war deshalb auch der Equal Pay Day. Das bedeutet, dass Frauen bis zu diesem Datum, im Gegensatz zu Männern, im Grunde für umsonst gearbeitet haben. Mithilfe dieses Tages wird die bestehende Lohnlücke zwischen Männern und Frauen verdeutlicht. „Für uns als SPD ist klar: gleicher Lohn für gleiche Arbeit“, lautet eine Forderung der Partei.

„Dabei ist die Lohnungleichheit nur ein Baustein von vielen, die es zu beheben gilt, um Frauen zu stärken und geschlechterbezogene Ungerechtigkeiten abzubauen“, erklären die Genossen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Selbstverständlich blieben die Sozialdemokraten ihrem Nachhaltigkeitsprinzip treu und erwarben die Rosen vor Ort, beim Rohrhofer „Blütenmehr“, und durften sich auch über eine großzügige Spende von Besitzer Hans-Peter Kull freuen. Am Ende kam auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck dazu, lobte die Aktion, die den Zusammenhalt in der Gemeinde stärke, und durfte ebenfalls „Rosenkavalier“ sein. zg/ras