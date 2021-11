Glückssterne leuchten im Kerzenschein

Brühl. „Es ist schon wieder ein Jahr vorüber und unser vorweihnachtliches Candlelight-Shopping in Brühl und Rohrhof naht“, freut sich die Vorsitzende des örtlichen Gewerbevereins, Bianca Mückenmüller. Doch aufgrund der zurzeit steigenden Infektionszahlen und geltenden Corona-Verordnungen sei es auch dieses Mal, wie im vergangenen Jahr, nicht möglich das beliebte Einkaufsevent kurz vor dem Start in die Adventszeit ansonsten immer durchzuführen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mitglieder des Gewerbevereins haben sich aber den Widrigkeiten durch die Pandemie zum Trotz entschlossen, dass ein Candlelight-Shopping „light“ am Donnerstag, 25. November, von 17 bis 21 Uhr für die Kunden in den Ladengeschäften anzubieten.

An diesem Abend laden zahlreiche Händler, Dienstleister und Handwerker in Brühl und Rohrhof zum Stöbern und Bummeln in einer adventlichen Stimmung ein. Die Kunden erhalten in den teilnehmenden Geschäften zudem ein kleines vorweihnachtliches Präsent überreicht.

Gleichzeitig startet mit dem Candlelight-Shopping die beliebte Sterneaktion des Gewerbevereins. Ab Donnerstag, 25. November, können die Kunden in allen teilnehmenden Geschäften die Glückssterne als Lose erwerben. Der Erlöse aus diesem Sonderverkauf kommt der Stiftung „Sternenglück für Brühler und Rohrhofer Kinder“ zugute. Jeder erworbene Glücksstern nimmt dann an einer Verlosung teil, bei der es zahlreiche Einkaufsgutscheine zu gewinnen gibt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und so soll dieser Abend trotz der Einschränkungen einmal mehr eine gelungene Einstimmung auf die Adventszeit werden, zu der die Geschäftsleute beim Gewinnspiel viel Glück wünschen. zg/ras