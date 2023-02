Glühende Bremsscheiben: Feuerwehr Brühl kühlt Achsen herunter

Brühl. Die Feuerwehr Brühl ist am Montagmorgen um 6.56 Uhr alarmiert worden, weil bei einem Lkw die Bremsscheiben glühten. Nach Angaben der Feuerwehr wurde dieser in der Albert-Bassermann-Straße gemeldet, vor Ort mussten die Einsatzkräfte allerdings feststellen, dass kein Lkw vorzufinden war. Somit musste die Einsatzstelle gesucht werden, der Lkw wurde schließlich gefunden. Er stand auf der Abfahrt von der B36 in Richtung Brühl kurz vor der großen Kreuzung, an der sich die L599, die Mannheimer Landstraße und die Alte Mannheimer Landstraße treffen.

Der Fahrer hatte bereits selbst mit einem Feuerlöscher erste Löschversuche unternommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Brühl kühlten die betroffenen Achsen herunter. Bedingt durch die Witterung wurde auch der Bauhof der Gemeinde verständigt, der an der Einsatzstelle streute um Glatteis zu verhindern. Im Einsatz waren zwei Löschfahrzeuge.