Brühl. Ein Anwesen in der Rohrhofer Lindenstraße hat den Gemeinderat und die Verwaltung schon mehrfach in den vergangenen Monaten beschäftigt. Der Vorwurf lautete, dass dort eine Pension betrieben werde, was im Widerspruch zu den im Bebauungsplan festgeschriebenen Nutzungsmöglichkeiten stehen würde. Häufig waren zudem zugeparkte Straßen und Lärmbelästigungen von Nachbarn gemeldet worden.

AdUnit urban-intext1

In der jüngsten Ratssitzung informierte Bürgermeister Dr. Ralf Göck, dass sich nach Gesprächen mit der Baurechtsbehörde und dem Gewerbeaufsichtsamt des Rhein-Neckar-Kreises die rechtliche Situation des Hauses anders darstelle, „es ist eine Grauzone, an der wir nichts ändern können“, gab Göck die Einschätzung der Behörden wieder.

Die Wohnungen in dem Haus würden nicht als Pensionsräume vermietet, sondern über ordnungsgemäße Verträge an Firmen vergeben. Die wiederum würden dort zeitweise ihre Mitarbeiter und Monteure wohnen lassen, was nicht verboten sei. „Es gibt ja keine Vorschrift, dass man Wohnungen nur an Familien und nicht an Firmen vermieten darf“, informierte der Bürgermeister weiter. Insofern liege in dem Anwesen kein Verstoß gegen die Vorgaben des Bebauungsplanes vor.

Das bedeute jedoch nicht, dass die Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsamtes bei den Beschwerden der Anwohner untätig bleiben würden, „bei Parkverstößen oder Lärmbelästigungen können wir einen gewissen Druck aufbauen, sonst haben wir keine Möglichkeit an der Situation etwas zu ändern“. ras