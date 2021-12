„Göggel“ sagen ihre Großveranstaltungen ab

Brühl. Die „Rohrhöfer Göggel“ sagen wegen der Pandemie ihre Prunk- und Seniorensitzung ab. Um über den weiteren Verlauf der Kampagne und deren Veranstaltungen zu diskutieren und zu entscheiden hatten sich die Karnevalisten zu einer Aktivenversammlung getroffen. Nach langer und, wie es in einer Pressemitteilung heißt, sehr sachlichen Diskussion wurde über jede einzelne Veranstaltung individuell abgestimmt. Die Entscheidungen wurden dabei zwar nie einstimmig getroffen, aber letztendlich war die Mehrheit für die Absagen der drei zunächst betroffenen Veranstaltungen, bilanziert die „Göggel“-Spitze.

So werden die Aktivenweihnachtsfeier, der Ehrungsnachmittag im Januar sowie das komplette Prunk- und Seniorensitzung-Wochenende Mitte Februar abgesagt. Allerdings wurden auch schon Gedankenspiele für „Ersatzveranstaltungen“ im Frühjahr oder Sommer gemacht.

Der Ehrungsnachmittag soll demnach in einem angemessenen, vielleicht auch größerem Rahmen nachgeholt werden und auch für die Prunksitzung wurde über erste Alternativen im Frühjahr oder Sommer nachgedacht. „Sobald es hier Entscheidungen gibt, werden wir entsprechend an die Öffentlichkeit gehen“, heißt es in der aktuellen Veröffentlichung.

Inwieweit der Kinderfasching und die Rosenmontag-Party durchgeführt werden können, wollen die „Rohrhöfer Göggel“ im Januar neu bewerten und entsprechend entscheiden, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. zg

