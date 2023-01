"Göggel" und "Kollerkrotten": Narren stürmen das Brühler Rathaus

Brühl. „Wie nennt man einen Menschen, der das Geld zum Fenster herauswirft?“ Bürgermeister Dr. Ralf Göck hatte sich einmal mehr fünf Scherzfragen herausgesucht, die beim Rathaussturm von den Narren beantwortet werden mussten, bevor sich die Pforten seines Amtssitzes für die Karnevalisten öffneten. Der Bürgermeister wollte „Scheinwerfer“ hören, doch die Antwort auf die Frage, die „Kollerkrotten“ und „Göggel“ spontan gaben, war deutlich humorvoller als die eigentlich vorgesehene: „Göck!“

Und auch wenn dieser erst lachte und dann auf die Rücklagen der Gemeinde hinwies, sorgte ein Fauxpas dafür, dass die Narren Recht behalten sollten. Göck trat nämlich ohne seine Narrenkappe, also barhäuptig, vor die Lieblichkeiten beider Karnevalsvereine. „Das wird teuer“, ging ein Raunen durch die versammelte Streitmacht.

Rathaussturm in Brühl: Göck zahlt in Chauvikasse ein

Amtsleiter Jochen Ungerer sorgte dann wieder für die Einhaltung der närrischen Ordnung – er brachte seinem Dienstvorgesetzten nach einer halben Stunde die wichtige Kopfbedeckung. Wäre die nämlich nicht zur Ordensübergabe auf dem bürgermeisterlichen Haupt gewesen, dann hätte der Rathauschef noch tiefer in die Tasche greifen müssen. In die Chauvikasse durfte Göck nach einem Witz gleich auch noch einzahlen.

Aber, weg vom schnöden Mammon. Hin zur puren Freude. Die herrschte nämlich auf beiden Seiten der gläsernen Schiebetüre, darüber, dass man nach Jahren der abgespeckten Rathausstürme nur mit den Lieblichkeiten und Göck „endlich wieder“ vielköpfig das Brauchtum am Dreikönigstag pflegen durfte. Und da ließen sich die „Göggel“ und „Kollerkrotten“ nicht lange bitten, sondern zogen zum Narrhallamarsch des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr mit einer eindrucksvoll großen Truppe pünktlich um 11.11 Uhr vor das Rathaus.

Blaurock Dirk Mehrer meldete dem Bürgermeister formvollendet die zur friedlichen Übernahme angetretene Streitmacht. „Göggel“-Präsident Christian Nordheim zeigte sich allerdings etwas enttäuscht über die Gastfreundlichkeit des Bürgermeisters. In den Corona-Jahren sei die kleine Abordnung in der „Ratsstube“ bewirtet worden. „Das hätte ich heute mit der großen Truppe auch erwartet – Platz genug hätten wir ja da drin gehabt“, so der Rotkittel. So aber stürmten die Naren nach der Beantwortung der Fragen, der Begrüßung durch die Tollitäten – „Göggel“-Prinzessin Melanie Jasmin I. mit karnevalistischem Herzen, Kinderprinzessin Angelina I. außer Rand und Band und „Kollerkrotten“-Prinzessin Michèle I. vom schimmernden Diamant – zum Haupteingang ins Rathaus rein, mussten dann schnell abbremsen, scharf rechts abbiegen und zum Seitenausgang wieder raus, um dort im Rathaushof bei gebackenen Hufeisen und Getränken nach knapp 40 Minuten die Veranstaltung gesellig ausklingen zu lassen.

Bei all dem ging es fast ein wenig unter, dass die Gockelzunft vom Bürgermeister symbolisch aus dem Stall gelassen wurde – aber eben nur fast, denn die Hästräger braucht man ja schon bald zum Nachtumzug.