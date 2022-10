Görler-Museum Brühl öffnet in dieser Saison zum letzten Mal

Brühl. Als Hersteller von Radiokomponenten und kompletten HiFi-Anlagen ist die Firma Görler ein Stück Brühler Industriegeschichte. Von 1962 bis 1975 war das Werk in der Gemeinde ansässig. Eine besondere Konstruktion und damit ein seltenes Ausstellungsstück ist der „Spulenrevolver“ von Görler, der im Brühler Museum gezeigt wird.

Für die damalige deutsche Rundfunkindustrie war dieses Gerät ein Meilenstein in der Entwicklung von Radiogeräten. Mit ihm konnten die Wellenbereiche – Mittelwelle, Kurzwelle und Langwelle – gewählt werden, es war also der Vorläufer der Klaviertastengeräte der 1950er und 1960er Jahre.

Herbert Ried war der Konstrukteur, der auch im Brühler Werk tätig war. Dieses und weitere Produkte, Baugruppen, Dokumente und Geschichten der Firma Julius Karl Görler aus verschiedenen Görler-Werken seit 1924 bis hin zum letzten Standort in Brühl sind zu sehen im Görler-Museum in der Neugasse 44.

Trotz Lockerungen in der Corona-Pandemie wird an den Gesundheitsschutz mit Hygieneauflagen gedacht. Dazu gehört 1,5 Meter Abstand, FFP2-Maske sowie eine Beschränkung der Besucherzahl pro Führung. Deshalb ist Voranmeldung erforderlich im Museum, 0176/34 21 56 10 oder per E-Mail an DasGoerlerMuseum@gmx.de.

Das Museum ist am Samstag, 8. Oktober, von 14 bis 18 Uhr geöffnet, Führungen, die etwa eine Stunde dauern, finden um 14 und 16 Uhr statt.

Dies ist der letzte Öffnungstermin in dieser Saison. Sondertermine für Vereine und Gruppen können nach Anfragen jedoch noch vereinbart werden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.