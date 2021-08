Ketsch/Brühl. Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Sonntag, 8. August, zusammen mit der Brühler Kirchengemeinde zu einem gemeinsamen Wandergottesdienst ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof in Brühl.

