Brühl. Nachdem der örtliche Corona-Inzidenzwert die kritische Schwelle von 100 an mehreren Tagen hintereinander überschritten hat, stellt auch die evangelische Kirche alle Präsenzgottesdienste ab sofort ein. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

„Wir bedauern es, dass wir diesen Schritt zurück nun doch gehen müssen, aber wie schon zu Weihnachten gilt auch jetzt: Ostern fällt nicht aus“, erklären die Verantwortlichen. Gläubige können die Gottesdienste in der Karwoche und am Ostersonntag trotzdem miterleben – nur eben von zu Hause aus. Ostern wird also für die Bürger einfach online gefeiert. Alle Videos und Podcasts werden auf der Startseite der Homepage der Kirchengemeinde und auf ihrem Youtube-Kanal zu finden sein.

Kurz verweilen

Die ökumenischen Abendandachten in der evangelischen Kirche müssen ebenfalls vorerst ausgesetzt bleiben. Allerdings werde die Kirche nach eigenen Angaben immer mittwochs in der Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr für ein stilles Gebet geöffnet sein („Stille Kirche“). In diesem Zeitfenster können Interessierte vorbeikommen, kurz verweilen, sich einen Moment in die Bank setzen und anschließend einen schriftlichen Impuls der Kirchengemeinde mit nach Hause nehmen. Auch während der „Stillen Kirche“ ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht.