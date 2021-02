Brühl/Ketsch. „Hoffnungsworte“ und „Friedensdurchblick“ waren die Titel der Gedanken von Pierre Stutz, die Vorsitzende Marianne Faulhaber für den geistlichen Impuls zur ersten Sitzung des Pfarrgemeinderates im neuen Jahr gewählt hatte.

Die umfangreiche Tagesordnung des Gremiums begann mit dem Rückblick zu den gestreamten und aufgezeichneten Weihnachtsgottesdiensten. Für alle sei die neue Situation eine Herausforderung gewesen und so konnte auf ein vielfältiges, zeitgemäßes Angebot zurückgeblickt werden.

Gottesdienste wird es bis Ende des Monats nur online geben. © Kirchengemeinde

In relativ kurzer Zeitspanne organisiert, sei jede Altersgruppe einbezogen worden. Vom Hirtenspiel für Kinder und Familien über die festlichen Gottesdienste bis hin zu den ökumenisch gestalteten Gottesdiensten in den Seniorenheimen. Allein das Hirtenspiel sei 900-mal angeklickt worden, erklärte Marianne Faulhaber, ein Riesenerfolg, meinte die Pfarrgemeinderatsvorsitzende.

Einstimmig hielten es die Ratsmitglieder für sinnvoll, die Feier der Gottesdienste mindestens bis Ende Februar online zu belassen. Über die Möglichkeit, ab Anfang März die Messen wieder in Präsenz feiern zu können, will der Pfarrgemeinderat Mitte Februar beraten.

Streaming-Technik-Gruppe

Grundsätzlich werde es jedoch weiterhin notwendig sein, Gottesdienste online anbieten zu können – auch zu besonderen Festen, wenn zukünftig die Anzahl der Mitfeiernden beschränkt bleibe. Eine Streaming-Technik-Gruppe solle gebildet werden, Interessenten können sich bei Pastoralreferent Fabian Frank melden.

Erstkommunion, Firmung, Taufvorbereitung lebe hingegen von persönlichem Kontakt untereinander, der aktuell aber nicht möglich sei. Zur Erstkommunionvorbereitung berichteten die Gemeindereferentinnen Sigrun Gaa-deMür und Nathalie Wunderling. Start sei mit einem sehr gut besuchten Online-Elternabend, einer „Mitmachmappe“ für die Kinder mit Einladung, die tagsüber offene Kirche zu besuchen, Online-Angebote für Kinder und Familien zum Aschermittwoch und Kinderbibeltag in kleinem Rahmen gewesen.

Bis Juli hoffen Kinder und Begleiter, genügend Zeit gemeinsam verbringen zu können, in Gruppenstunden ebenso wie in Gottesdiensten. Insgesamt 65 Kinder sind für den Empfang der Erstkommunion angemeldet, knapp 30 Kinder in Brühl und weitere 35 Kinder in der benachbarten Enderlegemeinde.

Begegnungen versuchen

Auch die Firmkatechese lebe von Online-Angeboten, berichtete Pastoralreferent Fabian Frank. Bis zu den Firmgottesdiensten im Juni hofft auch er auf Möglichkeiten persönlicher Begegnungen. In Zeiten der Corona-Pandemie seien Tauffeiern sehr individuell, weil in kleinem Rahmen möglich, informierte Diakon Wunderling. Dieses Angebot werde auch angenommen, die Mehrzahl der jungen Eltern wartet allerdings den Sommer ab in der Hoffnung auf lockerere Bedingungen. Eine genügende Zahl neuer Taufbegleiter freue sich auf gemeinsames Wirken.

Anstehende traditionelle Festivitäten wie Fronleichnam und das Pfarrfest an der Schutzengelkirche Brühl riefen Pfarrer Erwin Bertsch und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marianne Faulhaber auf den Plan. Wohlwissend, dass derzeit keine Entscheidung getroffen werden kann, einigten sich die Räte, Mitte März eine endgültige Entscheidung zu treffen.

Bei den Projekten Familie und Jugend wolle man das Interesse der Jugendlichen gewinnen, berichtete Nathalie Wunderling. Heiko Wunderling will mit seinem Team auf projektbezogenes Arbeiten setzen. Großes Sorgenkind sei der Geburtstagsbesuchsdienst, der dringend Nachwuchs benötige.

Die Gemeindeentwicklung, die Strategie der Ehrenamtsförderung und die Wertschätzung des Engagements sowie die Kommunikation nach innen und außen benannte Oliver Brinkmann als vordringliche Aufgaben der katholischen Kirchengemeinde.

Weltgebetstag soll stattfinden

Die Seelsorgeeinheit für Brühl und Ketsch mit ihren Pfarreien, Gruppierungen, Verbänden, Diensten und Einrichtungen solle ein sicherer Ort sein für alle Mitglieder der Gemeinde und der ihr anvertrauten Menschen. Dazu werden alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter sensibilisiert und geschult.

Elsbeth Franz von der Frauengemeinschaft Rohrhof und Sigrun-Gaa-de Mür für Ketsch planen, dass der Weltgebetstag – auf welche Weise auch immer – in Zukunft stattfinden könne. mf/ras

