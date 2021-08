Grillhütte kann voraussichtlich ab September wieder gemietet werden

Brühl. Schon bald könnte der der Duft würziger Steaks in der Luft am Weidweg liegen, denn die Gemeindeverwaltung beabsichtigt, die Grillhütte ab September für Veranstaltungen und private Feierlichkeiten wieder zu vermieten. Allerdings geschehe dies nur unter Vorbehalt und ist von der Pandemieentwicklung abhängig, informiert eine Pressemitteilung.

Zugleich verweist die Verwaltung darauf, dass neben den üblichen Benutzungsvorgaben die dann gültigen Corona-Maßnahmen von den Mietern der Grillhütte beachtet werden müssen. So ist je nach Inzidenzstufe nur eine bestimmte Anzahl an Gästen zugelassen. Bei der Inzidenzstufe eins mit einem Wert von weniger als zehn sind im Freien 100 Personen, in der Grillhütte maximal 50 mit 3G-Nachweis erlaubt. Bei einem Inzidenzwert über 50 reduzieren sich diese Zahlen auf jeweils zehn Personen.

In jeder Stufe sind ein Hygienekonzept und die Speicherung der Besucherdaten erforderlich, heißt es aus dem Rathaus.