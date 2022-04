Die traditionelle Christbaumaktion des CDU-Ortsverbandes Brühl lief dieses Jahr anders ab als sonst. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Tannenbäume am Samstag nach dem Dreikönigstag nicht an den Häusern abgeholt, sondern am Kompostlager im Inselweg von den Helfern entgegengenommen. Die dabei gesammelten Spenden kamen jetzt wieder den fünf konfessionellen Kindergärten der Hufeisengemeinde

...