Brühl. Aktuell kommt es in Brühl zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. In einem Gebäude des Betreuten Wohnens in der Ahornstraße in Brühl-Rohrhof ist gegen13.30 Uhr ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Das berichtet ein SZ-Mitarbeiter von vor Ort. Ob jemand verletzt wurde ist noch nicht bekannt. Neben der Feuerwehr Brühl sind auch die Feuerwehren aus Ketsch und Schwetzingen im Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1