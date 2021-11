Großer Flohmarkt der Anwohner

Brühl. Gemütlich bummeln und in alten Sachen kramen – dafür eignet sich ein Flohmarkt geradezu perfekt. Es ist bekannterweise ein Markt für den Handel mit gebrauchten Waren jeder Art, bei dem viele Geschmacksrichtungen bedacht werden.

Im Neubaugebiet Bäumelweg-Nord soll am Sonntag, 7. November, von 10 bis 16 Uhr der erste Garagen- und Hofflohmarkt in diesem noch jungen Viertel stattfinden. Alle Bewohner, die bei ihrem Umzug ins neue Zuhause Dinge aussortiert haben, können dann ihre Verkaufsstände auf der Straße oder in der eigenen Garage aufbauen.

Es sind also, wie Organisatorin Edda Jung betont, reine Privathaushalte, die vor ihrem Haus oder in den Garagen Sachen günstig verkaufen dürfen. ras