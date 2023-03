Gudrun Gredel verlässt nach 33 Jahren ihr Vorstandsamt

Brühl. Bei der Generalversammlung und den anschließenden Feierlichkeiten zum 90. Vereinsbestehen des Wassersportvereins (WSV), wurde Gudrun Gredel nach 33 Jahren als zweite Vorsitzende aus ihrem Amt verabschiedet. Vorsitzender Roland Schäfer dankte ihr für ihr langjähriges Engagement im Wassersportverein Brühl.

Der Verein wurde 1933 als reiner Männerverein gegründet. Erst Ende der 1960er Jahre wurden weibliche Mitglieder zugelassen. So ist Gudrun Gredel 1968 als offizielles Mitglied eingetreten, um sich sogleich für die Interessen der Frauen einzusetzen. 1974 wurde sie zur Frauenwartin gewählt. Dieser Vorstandsposten ist seitdem in der Satzung verankert. In diesem Amt kümmert sie sich unter anderem mit großem Engagement um gesellige Aktivitäten, Ausflüge und Mehrtagesfahrten der weiblichen Mitglieder. 1990 wurde sie außerdem in das Amt der zweiten Vorsitzenden gewählt. Nun hat sie sich entschieden, das Zepter weiterzureichen und es etwas ruhiger angehen zu lassen. Aber noch nicht ganz ruhig, das Amt der Frauenwartin wird sie weiterführen.

Roland Schäfer dankte Gudrun Gredel für ihren Einsatz, die dem Verein einen großen Teil ihres Lebens gewidmet hat. Dafür hat sie schon sehr viele Ehrungen bekommen. 2003 wurde sie bereits zum Ehrenmitglied ernannt, 2010 folgte die goldene Ehrennadel der Gemeinde Brühl, 2015 sogar die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. Auch vom Kanuverband wurde ihr Engagement bereits in der Vergangenheit gewürdigt. So erhielt sie die bronzene und silberne Ehrennadel des Kanuverbandes Baden-Württemberg.

Daher war es nicht einfach, zur Anerkennung ihres 33 Jahre andauernden Ehrenamtes noch eine weitere Auszeichnung für sie zu ermöglichen. Umso erfreulicher war es, Gudrun Gredel im Namen des Kanuverbandes Baden-Württemberg die goldene Ehrennadel überreichen zu dürfen.

Mit vier Vorsitzenden gearbeitet

Bürgermeister Dr. Ralf Göck dankte Gudrun Gredel ebenfalls für ihr Engagement im Ehrenamt. Er betonte, dass man solche Ehrenamtliche wie Gredel in den Vereinen bräuchte. Als Dankeschön überreichte er im Namen der Gemeinde ein Geschenk.

Zum Abschluss berichtet Gudrun Gredel aus ihrer Zeit als zweite Vorsitzende. Sie habe in den 33 Jahren mit vier Vorsitzenden zusammengearbeitet: Walter Frei, Walter Richter, Heinz Spies und Roland Schäfer. Sie war die erste Frau, die zweite Vorsitzende wurde. „Es wurde auch manchmal diskutiert aber am Ende wurde immer eine gute Lösung gefunden“, so Gredel. Der WSV sei für sie wie eine Familie, aber jetzt sei es Zeit, an Jüngere zu übergeben. Sie dankte allen Mitgliedern, die ihr immer treu verbunden waren. Der anschließende sehr große Applaus der anwesenden Mitglieder hob nochmals ihre Verdienste für den WSV hervor. ms