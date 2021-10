Gute Stimmung und viele Gespräche bei den Senioren

Brühl. Über 40 Besucher hatten in froher Erwartung auf den Bänken der Schutzengelkirche Platz genommen und freuten sich auf das erste Treffen des Forums Älterwerden, vormals bekannt als Katholisches Altenwerk, das seit langer Zeit wieder im Anschluss stattfinden sollte. Während der „heißen“ Pandemiephase waren Gottesdienste mal erlaubt, mal nicht. Seit April 2020 hatte es kein Beisammensein, kein gemeinsames Dampfnudel- oder Kuchenessen, kein Bingo mehr gegeben. Höchstens vor oder nach den Messen seien hier und da ein paar Worte zwischen den Senioren gewechselt worden. Umso größer die Freude, dass es nach über eineinhalb Jahren nun weiter ging – niedriger Inzidenzzahl und hoher Impfquote sei Dank.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der gut besuchte Gottesdienst begann mit einem großen Schrecken. Maria Becker, die im Forum Älterwerden seit fast 30 Jahren aktiv ist, davon die letzten 15 als Teamsprecherin, stürzte auf den Treppen zum Kirchenraum, sodass Altpfarrer Walter Sauer sie sogar selbst ins Krankenhaus fahren wollte. Doch sie winkte ab und wurde stattdessen von ihren Teamkolleginnen gut versorgt. Anstatt im Wartezimmer eines Arztes harrte die stolze 86 Jahre alte Sprecherin aber im Pfarrzentrum aus und zeigte, aus welchem Holz sie als „Ur-Brühlerin“ geschnitzt sei. „Zum Arzt kann ich immer noch gehen. Jetzt ist das wichtig“, betonte sie und begrüßte die Anwesenden, als diese nach der Kirche herüber gekommen waren, um sich an herbstlich gedeckten Tischen nieder zu lassen.

Nachdem alle mit Kaffee und Kuchen versorgt waren, hatte Maria Becker einige Mühe, noch mal das Wort zu ergreifen. Denn fleißig, fröhlich und geräuschvoll wurde bei Apfelstreusel und Kaffee kommuniziert. Zu lange hatte man keine Gelegenheit dazu. Maria Becker brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass dies endlich wieder möglich sei, auch wenn sich aus den 3G-Regeln erheblicher Mehraufwand ergebe. Gleich zu Beginn ihrer Rede verkündete sie: „Vielleicht fragt ihr euch: Was muss ich für Speis‘ und Trank bezahlen? Die Antwort ist: nix. Kaffee und Kuchen ist ‚heut‘ fer umme‘. Das Forum zahlt. Wir hoffen, euch so eine kleine Freude machen zu können.“

Ursula Jennewein übernimmt

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Forum Älterwerden Die Ära Maria Becker klingt in Brühl aus Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Brühl Organisatoren der Seniorentreffen reagieren unterschiedlich auf Lockerungen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Forum Älterwerden Bedeutung von Gesprächen Mehr erfahren

Ab sofort würden auch die Gymnastikstunden in der Jahn-Sporthalle wieder stattfinden und es sei eine Adventsfeier geplant. „Wir halten es jetzt wie Jochen Ungerer von der Gemeinde, der immer sagt: ‚Planen müssen wir, absagen können wir immer noch‘ “, denn momentan sehe es in Sachen Corona gut aus, aber man wisse ja nie, so die Sprecherin. Nach einem humorvollen Gedicht über die Schönheit des Lebens machte Maria Becker noch eine etwas traurige Ankündigung: „Seit 28 Jahren bin ich dabei, zuletzt als Teamsprecherin. Dieses Amt lege ich zum Jahresende nieder. Doch ich bin froh mit Ursula Jennewein eine tolle Nachfolgerin gefunden zu haben“, wonach sie und die Nachrückerin mit lange anhaltendem Applaus bedacht wurden (wir berichteten).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zum Ende wurde der Zwischenruf „Ein Lied!“ von allen auf der Stelle unterstützt, sodass das fröhliche Beisammensein mit einem weithin hörbaren „Kein Schöner Land“ seinen Ausklang fand. Beim Hinausgehen wurden noch selbst gemachte Marmeladen gegen eine Spende mitgenommen, die an das Frauenhaus Mannheim gehen.

Teilnehmerin Hildegard Zorn meinte: „Wir freuen uns alle so, dass wir uns jetzt wieder sehen können. Ein Glück, dass ich die Ankündigung in der Presse gelesen habe“, genau wie Hildegard Eckhof vom Orga-Team des Forums: „Alle sind glücklich heute, aber hoffen wir, dass es auch weiter geht.“

Maria Becker erläuterte: „Ich leite auch Veranstaltungen bei der Volkshochschule und mache Jahrgangstreffen, in meinem Fall von 1934. Das ist viel. Aber ich bleibe dem Forum ja als Mitglied erhalten. Frau Jennewein war Pfarrhaushälterin und ist erst ein paar Jahre in Brühl, aber schon sehr engagiert. Sie ist eine ganz tolle Nachfolgerin“, und ergänzte mit einem Augenzwinkern: „Und im Gegensatz zu mir ist sie auch per Mail und Handy erreichbar, anstatt nur per Brief und Festnetz.“