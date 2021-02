Brühl. Der Scheitelpunkt der Hochwasserwelle am Rhein wird bei Brühl in der Nacht von diesem Samstag, 30. Januar, auf Sonntag erwartet.

„Es wird keine lange Welle sein, aber eine hohe“, sagt Jochen Ungerer, der im Rathaus aktuell den Hochwasserschutz koordiniert. Am Freitag wurde für dieses Maximum ein Scheitelpunkt irgendwo zwischen 8,20 und 8,50 Meter im Mittelwert von den zuständigen Behörden prognostiziert, „das ist schon ein ganz schöner Brocken“, urteilt Ungerer. Beim Maximalwert wäre das ein Pegelstand, wie er zuletzt 2013 gemessen worden ist. Damals flutete das Rheinwasser die Auenlandschaft bis zur Halfpipe, in deren Nähe auch mehrere Haustiere Opfer des Hochwassers wurden.

Experten befürchten mit Blick auf das Tauwetter im Südwesten, dass ein Höchstwert erreicht wird und der Sommerdamm diesen Wassermassen dann nicht mehr standhalten kann.

Zwar gibt es auf Nachfrage unserer Zeitung dann plötzlich doch keine offiziellen Stellungnahmen von den Kassandra-Rufern, doch die Erfahrung etwa beim Damm am Schneckengraben zeigt, dass die Arbeit des Integrierten Rheinprogramms nicht immer den erhofften Erfolg zeigte. Auch damals sorgte der Dammbruch nicht für Probleme innerhalb der Wohnbebauung auf dem Hochgestade, doch die Schwetzinger Wiesen wurden bei diesem sogenannten 20-jährigen Hochwasser großflächig überflutet.

Sorgenvolle Blicke wandern da auch zum Damm bei der Fasanerie, der inzwischen seit rund zwei Jahren gesperrt ist, weil wegen baulicher Mängel nach wie vor von einer Unterspülung ausgegangen wird. Damals waren Löcher und Risse auf dem Weg am Hochwasserdamm aufgetreten, Bereiche sackten ab – es gab Schuldzuweisungen hin und her. Doch noch Ende vergangenen Jahres betonte das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe zuversichtlich, dass der Hochwasserschutz aus Behördensicht nach wie vor gewährleistet sei.

„Hoffen wir, dass die Versprechungen halten – und damit auch der Damm“, sagt ein Anwohner im Gespräch mit unserer Zeitung. Allerdings ist beschwichtigend festzustellen, dass beim letzten 20-jährigen Hochwasser 2013 die Fluten nur ganz leicht am Dammfuß gekratzt haben.

Viele Bereiche sind derzeit tabu

Seitens der Gemeindeverwaltung wurde bereits am Freitagmittag damit begonnen, die Wege und Straßen zu den Schwetzinger Wiesen und zum Auwald zu sperren. Zum einen, weil so verhindert werden soll, dass Schaulustige die durch das Hochwasser in Bedrängnis geratenen Wildtiere aufscheuchen und in den Ertrinkungstod treiben, zum anderen, „weil tatsächlich auch für Menschen dort Lebensgefahr drohen kann“, betont Ungerer.

Und so wurden von Bauhofmitarbeitern Schilder aufgestellt, Wege und Straßen mit Flatterband und Baken abgesperrt. Doch, wie sich bereits am Freitagnachmittag zeigt, waren viele Menschen von den Absperrungen wenig eingeschüchtert. Am Fähranleger standen unzählige Autos, Hunde liefen – allen Hinweisen zum Trotz – unangeleint über die Wiesen, Spaziergänger passierten die Absperrungen vollkommen selbstverständlich. Auf ihre Ordnungswidrigkeit angesprochen reichte das Spektrum der Antworten von „Ich hab’s nicht gesehen“ bis „Soll mir das jetzt auch noch verboten werden?“.

Ordnungsamt patrouilliert

„Es ist absolut frustrierend zu sehen, wie wenig die Absperrungen beachtet werden“, sagt Bauhofleiter Sascha Mayer im Gespräch mit unserer Zeitung und fügt als rhetorische Frage hinzu: „Meinen die Menschen eigentlich, wir machen das alles, weil wir ansonsten Langeweile hätten?“

Das blieb auch der Verwaltung nicht verborgen, deshalb wurde bei einer Sitzung der entsprechenden Stabsstelle im Rathaus beschlossen, dass Ordnungsdienst und Polizei die abgesperrten Bereiche genau im Auge behalten und entsprechend „empfindliche Geldbußen“ bei Nichtbeachtung verhängen. Damit kommt auf die Beamten neben der Überwachung der Corona-Schutzmaßnahmen ein weiter zeitaufwendiger Bereich hinzu, der bei etwas mehr Verständnis in der Bevölkerung überflüssig wäre.

Und Ungerer betonte in diesem Zusammenhang noch einmal, dass man das nicht nur wegen der Wildtiere mache, sondern auch wegen der Gefahr für die Menschen in den Rheinauen. Auch das Druckwasser, im derzeit durch das Wetter der vergangenen Wochen mit Wasser gesättigten Boden, könne jederzeit zum lebensbedrohlichen Problem für uneinsichtige Spaziergänger werden.

Doch nicht nur bei der Kontrolle des Betretungsverbotes sorgt das Hochwasser für Mehrarbeit. So gilt in vielen Bereichen Dienstbereitschaft. „Bei uns heißt das, dass gut ein halbes Dutzend Mitarbeiter am Wochenende wegen einer Rufbereitschaft darauf verzichten müssen, sich tagsüber zu weit von ihrem Wohnort zu entfernen – außerdem gilt für sie rund um die Uhr ein striktes Alkoholverbot“, sagt Mayer und sieht zum ersten Mal die Ausgangsbeschränkungen wegen der Pandemie als so etwas wie einen Gewinn für die Bauhof-Arbeit.

„Die Hochwasser kommen erstaunlicherweise bei uns immer am Wochenende und nachts“, fasst er seine Erfahrungen zusammen. Sollte dann die Freiwillige Feuerwehr Unterstützung brauchen beim Füllen oder dem Transport von Sandsäcken, müssen seine Mitarbeiter sofort einsatzbereit sein, um Radlader und Lkw zu bedienen.

Beim Brühler Friedhof wurde bereits in den vergangenen Tagen vom Bauhofteam ein Sandlager eingerichtet, um schnellstmöglich im Krisenfall weitere als die vorhandenen Säcke füllen zu können.

Am Freitagabend war man sich in der Gemeindeverwaltung sicher, dass übers Wochenende der Weidweg überschwemmt werden wird. Deshalb hat die Gemeindeverwaltung bereits Donnerstagabend die Vereine und Gewerbetreibenden dort auf die Gefahr aufmerksam gemacht. „Wir sind sensibilisiert und beobachten die Lage sehr genau“, sagt beispielsweise Reinhard Baumann, stellvertretender Vorsitzender der Sportgemeinde, auf Anfrage unserer Zeitung. Bislang geht der Verein allerdings davon aus, maximal mit Druckwasser überflutet zu werden, „dafür stehen die Pumpen parat“. Sollte der Rhein bis zum Schützenhaus sein Bett verlassen, wird die dortige Parkplatzzufahrt als niedrigster Punkt des kleinen Walls um das Vereinsgelände sofort mit Planken und Sandsäcken verschlossen.

Feuerwehr ist in Bereitschaft

Die Dämme werden ab diesem Samstagmorgen von Fachleuten in regelmäßigen Kontrollgängen abgeschritten, um sofort Probleme erkennen zu können. Zu ihnen gehören auch die freiwilligen Helfer der Feuerwehr. Die stellen eigentlich ab einem – mindestens zu erwartenden – Pegelstand von 7,20 Metern in Speyer eine Wachbereitschaft im Gerätehaus. Doch das wird in Pandemiezeiten runtergefahren.

„Wir haben ja den Vorteil, dass wegen Corona viele Kameraden zuhause sind“, sagt Kommandant Marco Krupp, „da sind viele Helfer schnell erreichbar“. Neben den Kontrollgängen in Zusammenarbeit mit anderen Stellen auf ausgewählten Punkten der Dämme bedeute die aktuelle Situation nunmehr nichts weiter als Abwarten. „Was vorzubereiten war, ist vorbereitet, so Krupp.