Brühl. Das Hallenbad hat während der Feiertage veränderte Öffnungszeiten. So ist das Bad an Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, komplett geschlossen. Am zweiten Feiertag ist der Schwimmbetrieb von 9 bis 13 Uhr möglich.

Auch an Silvester und dem Neujahrstag ist das Hallenbad für den Publikumsverkehr zu. An Dreikönig wird er Schwimmbetrieb von 9 bis 13 Uhr möglich sein. Ab Samstag, 7. Januar, treten im Brühler Hallenbad wieder die regulären Öffnungszeiten in Kraft.