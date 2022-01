Ein Blick nach draußen zeigt: Es ist Winter und die Freibadsaison nur noch eine schöne Erinnerung. Doch zum Glück gibt es in der kalten Jahreszeit das Hallenbad. Aber einfach „mal schnell“ baden gehen? Das ist in der anhaltenden Pandemiesituation auch in der Hufeisengemeinde eher ein Wunsch als eine Möglichkeit.

Wir fragten nach bei Dirk Faulhaber – bei der Gemeindeverwaltung zuständig

...