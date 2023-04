Hallenbad in Brühl mit geänderten Öffnungszeiten an Ostern

Brühl. Das Hallenbad der Gemeinde Brühl hat über die Ostertage zu geänderten Zeiten für das Publikum geöffnet. An Karfreitag, 7. April, ist die Freizeiteinrichtung zunächst einmal komplett geschlossen.

An Karsamstag, 8. April, können die Badegäste von 13 bis 17 Uhr in dem Becken ihre Bahnen ziehen, am Ostersonntag, 9. April, von 9 bis 13 Uhr.

Am Ostermontag, 10. April, bleibt das Hallenbad allerdings komplett geschlossen.

Das Schwimmbecken des Hallenbades ist mit fünf 25-Meter Bahnen, Startblöcken und einem Hubboden ausgestattet.

Das helle und freundliche Familienbad lädt Schwimmanfänger und Schwimmsportbegeisterte gleichermaßen ein.