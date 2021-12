Hallenbad mit geänderten Öffnungszeiten rund um den Jahreswechsel

Brühl. Das Hallenbad hat rund um den Jahreswechsel geänderte Öffnungszeiten. So bleibt es ab sofort bis zum Neujahrstag komplett für den Badebetrieb geschlossen. Im neuen Jahr geht es am Sonntag, 2. Januar, wieder los. Dann können die Badegäste zwischen 9 und 13 Uhr das kommunale Angebot nutzen. Am Dienstag, 4. Januar, sind die Schwimmzeiten von 7.30 bis 12.30 Uhr sowie von 16 bis 20.20 Uhr. Am Dreikönigstag ist das Hallenbad von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Ab Freitag, 7. Januar, treten wieder unter den Vorgaben der dann aktuellen Corona-Verordnung die regulären Öffnungszeiten des Hallenbades in Kraft.

