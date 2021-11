Halloween auf dem Wasser gruselt auch Erwachsene

Brühl. Der Wassersportverein (WSV) organisierte erstmals eine eigene Halloweenveranstaltung. Auf dem Gelände am Bootshaus sollten vor allem Familien mit ihren Kindern angesprochen werden, aber auch erwachsene Gruselfreunde des Vereins wurden eingeladen.

Unter der Leitung von Melanie Kupka und Jugendwart Markus Brand ging es an die Vorbereitungen. Das unter Jüngeren inzwischen auch in Deutschland sehr beliebte Halloween sollte die Gemeinschaft im Verein weiter stärken und den Kindern spielerisch Spaß am Paddeln vermitteln. „Dieses Vorhaben ist Dank der zahlreichen Helfer auch gelungen“, bilanzieren die WSV-Verantwortlichen.

Wochenlang wurde an passenden Ideen gearbeitet, wie das Gelände des Vereins in ein gruseliges Areal verwandelt und gleichzeitig die Corona-Vorgaben eingehalten werden könnten. Die sehr liebevoll gestaltete Dekoration und Beleuchtung auf dem Vereinsgelände sowie ein leckeres Gruselbuffet sorgten für Staunen bei den Besuchern. 30 Erwachsenen und ein Dutzend Kinderg, die in teils sehr fantasievollen Verkleidungen erschienen, folgten der Einladung.

Unheimliche Begegnungen

Höhepunkt des Abends war eine kleine Paddeltour auf dem Altrhein. In beleuchteten Großkanadiern fuhren die Eltern mit ihren Kindern und mehrere Erwachsene in Einerkajaks eine kurze Strecke Richtung Ketsch. Auf dem Weg begegneten die Paddler einem Sumpfmonster, einem schwebenden Gespenst, einem Wassergeist auf einem SUP und weiteren schaurigen Einlagen.

Aus dem Dunkel der Nacht zurückgekehrt, wartete ein im künstlichen Nebel verhülltes und beleuchtetes Bootshaus auf die Wassersportler. Der Abend klang dennoch in guter Stimmung und einer leichten Gänsehaut aus. „Das trockene und milde Wetter trug ebenfalls zum Gelingen bei“, freuten sich die Organisatoren. „Alle Teilnehmer waren sich einig, dass es eine Wiederholung im nächsten Jahr geben sollte.“ zg