Handwerk in der Region sucht weiterhin Lehrlinge

Brühl. Dem Handwerk fehlen Fachkräfte. Eine neue Imagekampagne der Handwerkskammern weist auf die gesellschaftliche Herausforderung des Fachkräftebedarfs hin. In Corona-Zeiten ist es für Schulen und Betriebe nicht einfach, die Berufswünsche junger Menschen mit den Ausbildungswegen in Einklang zu bringen. Wer von der Schulbank in eine Ausbildung wechselt, muss sich rechtzeitig informieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Marion-Dönhoff-Realschule kooperiert mit Ausbildern und Betrieben, der Agentur für Arbeit und den Eltern, um eine optimale Vorbereitung für die Berufswelt zu bieten. Das Angebot habe den veränderten Möglichkeiten während der Pandemie angepasst werden müssen, erklärt Realschulkonrektor Daniel Gérard: „Ein Feld, das den Bereich der Berufsorientierung belastet, ist, dass wir nun im dritten Jahr der Pandemie zwei Jahrgänge haben, welche nicht im Praktikum waren. Auch die Suche nach Praktikumsstellen für die Schüler sowie Veranstaltungen vor Ort sind schwieriger zu organisieren und nur eingeschränkt möglich.“

Im vergangenen Schuljahr waren Praktika oder Arbeitsplatzerkundungen nur vereinzelt möglich gewesen. Die Schüler nutzten mehr die Angebote durch Betriebe in virtueller Form. Sie wurden durch die Lehrkräfte im Fach Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung (WBS) vorbereitet und angeleitet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ausbildungslotsin begleitet

Im laufenden Jahr finden Praktika wieder für die Klassenstufe 9 statt. „So erhalten unsere Schüler endlich wieder die Möglichkeit, sich selbst ein Bild von einem Beruf zu machen, was die Berufswahl nach der Schulzeit erleichtert“, erläutert Gérard.

Mit Berufsberaterin Christina Schürger sei eine Ausbildungslotsin an der Schule, die aktiv und persönlich begleite. Der Berufsinformationsabend für die achten Klassen fand vor Ort statt. Kooperationspartner mit Azubis waren anwesend, um Einblicke in verschieden Berufsfelder zu geben. Die beliebte Ausbildungsbörse konnte allerdings bereits das zweite Jahr nicht durchgeführt werden. Gérard hofft auf eine Ausrichtung im kommenden Schuljahr. Die M-Niveau-Schüler der neunten Klassen, die sich auf den Realschulabschluss vorbereiten, werden nach den Ferien in das zweiwöchige Betriebspraktikum starten. Die G-Niveau-Schüler, die den Hauptschulabschluss anstreben, werden ein einwöchiges Praktikum bestreiten. Auch das Berufswahlsiegel „Boris“ – die Abkürzung steht für Berufsorientierung in Schulen – sei für die Marion-Dönhoff-Realschule verlängert worden, freut sich der Konrektor. Michael Koch als Beauftragter für die Berufsorientierung sei weiterhin am Ball: „Die Kommunikation, der Austausch sowie die Planung mit unseren Kooperationspartnern liegt uns weiter am Herzen und wird konsequent weitergeführt.“

Interne Schulungen angeboten

Für Angelika Dauth, Inhaberin des Friseursalons „Angelika’s HairFashion“ in der Mannheimer Landstraße 5b, ist es während der Pandemie mit der Ausbildung nicht schwieriger geworden. „Wir haben während der Schließung interne Schulungen abgehalten und konnten so unsere Azubis intensiv betreuen“, sagt die Friseurmeisterin, die im Vorstand der Friseur- und Kosmetikinnung Mannheim und Mitglied im Prüfungsausschuss der Handwerkskammer ist. Zurzeit hat sie zwei Lehrlinge beschäftigt. Aktuell sucht sie keine neuen Auszubildenden. Während der Corona-Pandemie hätten alle Abläufe neu angepasst werden müssen, sagt Dauth, die während des Lockdowns einen Azubi übernommen hatte. Dafür habe sie eine Unterstützung der Handwerkskammer erhalten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Umplanungen der Berufsschulen

Dass das Handwerk in Corona-Zeiten mehr Probleme hat, sieht Astrid Giese von der Firma Giese Metallbau nicht so: „Ich erkläre es mir damit, dass beim Endkunden langsam ankommt, dass das Handwerk ziemlich volle Auftragsbücher hat und die Wartezeiten lang sind. Das lässt die Leute darauf schließen, dass auch eine Ausbildung im Handwerk lukrativ sein kann, denn am Ende wird es kaum noch Nachwuchs geben. Es ist eher generell schwer, Jugendliche für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern.“

Der Familienbetrieb im Rennerswald hatte die vergangenen vier Jahre in jedem Jahr einen Auszubildenden. Für das kommende Ausbildungsjahr steht ein Vertragsabschluss kurz bevor. Nach ihrer Meinung müssten die Schwierigkeiten nicht sein. Sie kritisiert „unregelmäßige und kurzfristige Umplanungen der Berufsschulen“ sowie den Unterrichtsausfall und die „damit einhergehenden Schwierigkeiten, in Prüfungen und Zwischenprüfungen ein gutes Ergebnis zu erzielen“.

Es sei nicht damit getan, „Schüler mit Aufgaben zu versorgen und sie sich selbst zu überlassen.“ Durch den Präsenzunterricht in der Berufsschule bestehe die Gefahr, Infektionen in einen funktionierenden Betrieb einzuschleppen, der dadurch dann teilweise lahmgelegt wird. Von der Handwerkskammer gebe es „keine wirksame Unterstützung“, moniert die Kauffrau.

„Die überbetriebliche Ausbildung fällt monatelang aus. Dann setzt man die Termine, um das Versäumte aufzuholen, so kurzfristig hintereinander, dass der Auszubildende wochenlang aus dem Betrieb gerissen ist, was auch die Planung erschwert.“

Und was können die Schulen innerhalb der Berufsorientierung tun? „Dem Schüler vermitteln, dass ein Beruf im Handwerk durchaus abwechslungsreich, kurzweilig und vielseitig ist, dass man damit auch gutes Einkommen erzielen kann, dass man breit gefächerte Weiterbildungsmöglichkeiten hat“, meint Giese abschließend.

„Die Handwerkskammer passt sich der Situation an und veranstaltet zum Beispiel Schulbesuche in digitaler Form. Auch Schulmessen, die zur Gewinnung von Nachwuchs dienen, werden versucht, trotz erschwerter Umstände zusammen mit den Betrieben, umzusetzen. Praktika und außerschulische Angebote wurden nicht angeboten oder konnten nicht stattfinden, da diese von der Schule aus nicht möglich waren. Sobald außerschulische Maßnahmen wieder erlaubt waren, haben die Schulen verstärkt nach Schulbesuchen angefragt. Veranstaltungen wurden abgesagt oder digital umgesetzt“, erklärt Detlev Michalke von der Stabsstelle Kommunikation, Medien, Marketing der Handwerkskammer Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald auf Nachfrage unserer Zeitung.

Den Mangel an digitalen Angeboten werde man noch in diesem Frühjahr mit Informationen zur Berufsorientierung digital angehen. Während der Pandemie sei es leider nicht möglich gewesen, Betriebe und Klassen zusammenzuführen. „Leider müssen wir feststellen, dass sich potenzielle Bewerber zunehmend auf weiterführende Schulen konzentriert haben und sich nicht in eine duale Ausbildung begeben. Dies zeigt sich auch an den Ausbildungszahlen. Positiv anzumerken ist, dass das Handwerk in vielen Bereichen keine Einschränkungen durch die Pandemie hatte und weiterarbeiten konnte. Und auch die Branchen, die direkt von einem Lockdown betroffen waren, haben trotzdem die Ausbildungsbereitschaft gezeigt.“

Trend geht wieder nach oben

Im Vergleich zu 2020 wurde im Handwerk der Region im vergangenen Jahr eine Zunahme an neuen Ausbildungsverträgen von 3,8 Prozent registriert. Dennoch sind die Ausbildungszahlen von vor der Pandemie noch nicht erreicht. „Trotz zahlreicher Aktionen fehlen uns die Bewerber“, meint Michalke: „Für einige Betriebe war es ein großes Problem, dass sie ihre Tätigkeit nicht ausüben konnten, zum Beispiel körpernahe Dienstleistungen wie Friseure und Kosmetiker. Dies hatte für die Ausbildung zur Folge, dass Ausbildungspläne umgestellt werden mussten.“

In den Berufsschulen fiel Unterricht aus oder wurde durch Online-Unterricht ersetzt. Auch das sei eine neue Situation für Betriebe und Auszubildende gewesen. Corona-Auflagen erschwerten den Arbeitsalltag. Auch im Prüfungswesen habe es Umstellungen gegeben, führt Michalke aus: „Bedingt durch die Hygienevorschriften mussten Gruppen verkleinert und Prüfungszeiten verändert werden, was einen erheblichen Mehraufwand für die Prüfungsausschüsse bedeutete.“

Programme sollen helfen

Die Handwerkskammer unterstütze ihre Betriebe auch mit Aktionen zum Thema Nachwuchsgewinnung, versichert Michalke und verweist auf das Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“, das sich an Betriebe richtet, die von der Corona-Pandemie betroffen sind. Die Unternehmen erhalten finanzielle Unterstützung, zum Beispiel in Form einer Ausbildungsprämie, wenn die Anzahl an Ausbildungsplätzen trotz Pandemie erhalten werden kann oder einen Zuschuss zur Vermeidung von Kurzarbeit bei Auszubildenden und Ausbildern: „Unsere Berater stehen mit all ihrem Wissen den Betrieben zur Verfügung.“