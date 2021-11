Hans Kammerlanderzu Gast in der Brühler Festhalle

Brühl. Er kommt – die aktuellen Vorgaben der Corona-Verordnung wurden von der Gemeindeverwaltung vorausschauend schon im Vorverkauf bedacht. Und so will er bei seinem Auftritt in Brühl ganz hoch hinaus. Hans Kammerlander wird an diesem Donnerstag, 18. November, um 20 Uhr in der Festhalle seine Besucher mitnehmen zu „Ski extrem“.

So stieg Kammerlander im Mai 1996 ganz allein und in nur 16 Stunden und 40 Minuten bis auf den Gipfel des Mount Everest, um dann den höchsten Punkt der Erde zum Ausgangspunkt für etwas noch nie Dagewesenes zu machen: Er legte seine Ski an und fuhr über die Nordflanke bis hinunter in das vorgeschobene Basislager auf dem Rongbuk-Gletscher. Nach 23 Stunden und 50 Minuten waren Aufstieg und Abfahrt beendet. Doch bis diese Everest-Abfahrt möglich wurde, bis Hans Kammerlander sich das zutraute, war es ein weiter Weg. Auf dem Gipfel des Everest – das wusste er an jenem Tag im Mai 1996 – würde er nur diesen einen einzigen Versuch haben. Davon berichtet der Tausendsassa i seinem Vortgrag

Eine Teilnahme an dieser virtuellen Reise durch die höchsten Höhen mit abschließenden Abfahrten ist für das Publikum nur möglich, wenn die Reisebegleiter in der Festhalle die 2G-Regel erfüllen, also geimpft oder genesen sind. Die Karten müssen zudem personalisiert sein, dürfen also wegen der eventuell notwendigen Nachverfolgung nicht an andere weitergegeben werden. zg/ras

Die schönsten Geschichten schreibt das Leben mit seinen Begegnungen. In unserem Podcast „Leben.Lieben.Lachen.“ greifen wir solche Begegnungen auf. Katja Bauroth nimmt ihre Hörer mit auf Reisen und trifft dabei auf spannende Menschen – einer davon ist der Südtiroler Spitzenalpinist Hans Kammerlander. Mit ihm spricht Bauroth unter anderem über dessen Heimat, das Tauferer Ahrntal, die Kindheit, in der sich die Faszination für die Berge entwickelte, wie sich der Gipfelerfolg von einst heute in Gipfelglück verwandelt hat und die Liebe zu Oldtimern. Auch verrät der 64-Jährige, was für ihn heute Glück bedeutet und welche Rolle seine 13-jährige Tochter dabei spielt.

