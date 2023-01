Hans Zelt rückt für die SPD in den Brühler Gemeinderat nach

Brühl. Mit einem offiziellen Beschluss wurde das langjährige Mitglied des Gemeinderates Roland Schnepf (SPD) in der jüngsten Ratssitzung auf eigenen Wunsch aus dem Amt entlassen. Er fühle sich gesundheitlich derzeit nicht in der Lage, dieser Verpflichtung nachzukommen, zitierte Bürgermeister Dr. Ralf Göck aus dem Begründungsschreiben des Brühler Ehrenbürgers.

Die Gemeinde sei ihm sehr zu Dank verpflichtet, „er war ein ganz, ganz wichtiges Mitglied des Rates“ betonte der Bürgermeister, sei stets für die Zukunft der Gemeinde eingetreten – ohne von kurzfristigen Erwägungen geleitet worden zu sein. „Danke für deine vielfältige Arbeit.“ Die Ratsmitglieder nahmen in der jüngsten Sitzung am Montag seinen Antrag auf Ausscheiden aus dem Gemeinderat einstimmig an.

An seine Stelle rückt Hans Zelt (SPD) nach. Für den Rohrhofer war die Verpflichtungsformel nicht unbekannt, denn er saß bereits im Gemeinderat. Als auf Listenplatz sechs gewähltes Mitglied der SPD ist er nun Nachrücker.

Durch die Veränderung der Ratszusammensetzung wurden auch die Posten in den jeweiligen Ausschüssen en bloc neu vergeben, wobei Zelt dort nicht automatisch alle Funktionen von Roland Schnepf übernommen hat.