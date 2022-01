Haushaltsplan wird öffentlich vorgestellt

Brühl. Ein wichtiges Steuerungsmittel ist auf allen politischen Ebenen, so auch für die Gemeinden, die Finanzplanung. Die Gemeinden erlassen dazu ihren Etatentwurf als Haushaltssatzung. Genau das soll bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Montag, 31. Januar, um 18.30 Uhr geschehen. Die kommunalen Bürgervertreter treffen sich dazu in der Festhalle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben der Haushaltssatzung steht noch das Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Bauausgaben von 2011 bis 2015 auf der Tagesordnung. Bekanntgaben der Beschlüsse aus der jüngsten nicht öffentlichen Sitzung, die Annahme von Spenden, weitere Informationen durch den Bürgermeister sowie Fragen und Anregungen sowohl aus dem Rat als auch von Bürgern runden das Programm ab.

Um als Besucher an dieser Sitzung des Gemeinderats teilnehmen zu können, ist es verpflichtend entweder vollständig geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet zu sein. Wegen der Beschränkung von 24 Plätzen für die Öffentlichkeit, müssen sich Interessierte bis zum Montag, 31. Januar, um 12 Uhr telefonisch angemeldet haben. ras

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Anmeldungen an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30.