Herbstzeit wird mit saisonalen Leckereien vergoldet

Brühl. „Herr: Es ist Zeit.“ So dichtete einst Rainer Maria Rilke über den Start in den Herbst. Und auch der Kulturbeauftragte Jochen Ungerer stimmt dieser Zeile sicher zu, denn es ist Zeit für den Herbstmarkt bei der Villa Meixner.

Knackige Äpfel werden beim Herbst-markt im Garten rund um die Villa Meix-ner genauso angeboten wie andere Köstlichkeiten. © dpa

Doch auch im zweiten Corona-Jahr wird die goldene Jahreszeit im Jugendstilambiente nicht mit einer Ausstellung der dekorativen Malerei im Innern des Jugendstil-Kleinods, also feinem Kunsthandwerk, gefeiert werden. Es gibt erneut „lediglich“ einen Verkaufsmarkt mit herbstlichen Produkten im Garten der Villa Meixner, heißt es aus dem Rathaus. So wird am Sonntag, 10. Oktober, von 11 bis 17 Uhr zum zweiten Mal in Folge der Markt wie ein Wochenmarkt unter den Bestimmungen der aktuellen Corona-Verordnung stattfinden. Es wird also nur der Teil des Herbstmarktes angeboten, der auch schon in den Jahren zuvor rund um die Villa stattfand. Das Gebäude bleibt während des Marktes für den Publikumsverkehr geschlossen.

Die Besucher des Herbstmarktes werden mit einem klaren Leitungssystem an den einzelnen Ständen vorbeigeführt. Dort gibt es dann den Honigstand von Günther Martin aus Ketsch und den Förderkreis Dourtenga, der ansonsten ja eigentlich für die Gastbewirtung bei einem Herbstmarkt zuständig ist. Der Förderkreis informiert diesmal allerdings nur die interessierten Gäste über die Brühler Partnergemeinde im westafrikanischen Burkina Faso.

In der Holzhütte ist zudem der Schokoladenladen aus Mannheim untergebracht, der, wie es scheint, einmal mehr alles rund um die süße Köstlichkeit anbietet, gefolgt von Bernd Weber aus Neulußheim mit seinen vielseitigen Marmeladen, unterschiedlichen Senfsorten und Schnäpsen. Außerdem werden die „Käsemädels aus dem Allgäu“ mit Käse und Speck vertreten sein. Im unteren Bereich des Gartens erwartet die Besucher Harald Hund aus dem Schwarzwald mit einem Angebot aus Obst und Gemüse.

Es werden aber keine Getränke und Speisen zum Verzehr vor Ort angeboten. Und es gibt auch kein Bühnen- und Musikprogramm. ras/zg

Info: Impressionen aus früheren Jahren gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de