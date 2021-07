Herrenlose Wasserschildkröte gefunden

Brühl. In der Anton-Bruckner-Straße wurde eine Gelbwangenschildkröte gefunden. Wie das Reptil dorthin gekommen war, ist bislang vollkommen unklar. Man darf nicht die Geschwindigkeit von Schildkröten unterschätzen. Es wäre nicht die erste Schildkröte, die ihrem Besitzer „davonläuft“. Diese Schildkrötenart lebt gleichermaßen an Land und im Wasser. Sie kommt in der Natur hauptsächlich im Südosten der USA – also Florida – vor. Sie wird von der EU als gebietsfremde invasive Art eingestuft, weshalb ihre Haltung strengen Regeln unterliegt.

Nun wird der Besitzer des Tiers gesucht. Derjenige, der seine Wasserschildkröte vermisst beziehungsweise weiß, wohin sie gehört, kann sich an den Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung Telefon 06202/2 94 83 oder 0173/4 54 02 54, wenden.