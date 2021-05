Herz contra Verstand

Kaum eine Bank in Wald und Flur, die derzeit nicht zur nächtlichen Partymeile wird. Viele Jugendliche nutzen die wieder etwas wärmeren Abende, um sich unter Umgehung der Corona-Vorgaben zu treffen und miteinander zu feiern.

Kann man es ihnen verdenken? Das Herz sagt: nein. Immerhin haben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 15 Monate „verloren“, die für ihre soziale Entwicklung wichtig sind. Es ist das Alter, in dem man in der Peergroup seine Sozialisation zum Erwachsenen durchlebt, in der sexuelle Erfahrungen gemacht werden, die für das ganze restliche Leben prägend sind.

Aber das sagt nur das Herz. Der Verstand sagt etwas anderes. Die Missachtung der Corona-Regeln, wenn nicht auf Abstand geachtet, aus derselben Flasche getrunken wird, kann schlimme gesundheitliche Folgen für sich und andere haben, die auch für das weitere Leben prägend sein können. Und so muss man letztlich doch wieder „Spielverderber“ sein und schweren Herzens feststellen: Nein, Partymachen geht derzeit überhaupt nicht!