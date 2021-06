Heute beginnt das Stadtradeln

Brühl. Die Gemeinde ist zum vierten Mal beim bundesweiten Stadtradeln dabei. Die Stadtradelaktion im Ort soll gemeinsam eröffnet werden, lädt Bürgermeister Dr. Ralf Göck zur gemeinsamen Auftaktradtour am heutigen Sonntag, 13. Juni, um 10.30 Uhr ein. Start ist am Rathaus.

Die Route führt über die Schwetzinger Wiesen Richtung Rohrhof, verläuft weiter an den Anglerseen vorbei und am Rheinufer entlang bis zum Gelände des Reitervereins, wo ein kleiner Imbiss auf die Radelnden wartet.

Gemeinsam sollen beim Stadtradeln dabei CO2-neutral mit dem Fahrrad bis zum 2. Juli Kilometer gesammelt und so ein Beitrag für den Klimaschutz sowie zur Förderung des Radverkehrs in der Region geleistet werden. Jeder Kilometer zählt.

Am Ziel der heutigen Radtour lädt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub die Teilnehmenden zudem zum Radcheck ein.