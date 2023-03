Hexenjagd in der Michaelskirche

Brühl. „Wir haben wirklich tolle Stücke im Repertoire“, freut sich Tobias Nessel – musikalischer Leiter des Musikvereins Bläserakademie – auf das große Jahreskonzert am Sonntag, 12. März, ab 17 Uhr in die Michaelskirche von Rohrhof. Diesmal soll es „Musik für Herz und Seele“ geben.

Das Jugendblasorchester unter der Leitung von Bernhard Vanecek eröffnet das Konzert mit „A Prehistoric Suite“ von Paul Jennings, in dem jeder der vier kurzen Sätze ein Urwelttier porträtiert. Das zweite Stück erkennt das Publikum zweifellos schon nach wenigen Tönen, denn es ist „Smoke on the water“ von „Deep Purple“. Schließlich erklingt „Funkytown“.

Unter der Leitung von Nessel wird es dann mit dem Sinfonischen Blasorchester dramatisch. „Die Hexe und die Heilige“ von Steven Reineke ziehen in die Kirche ein. Der Komponist wurde das gleichnamige Buch von Ulrike Schweikert inspirieren. Die Geschichte erzählt von einem dunklen Kapitel des Mittelalters: einer Hexenverfolgung in Ellwangen. In die Neue Welt führt „Libertadores“ von Oscar Navarro Gonzalez. Das sinfonisches Gedicht für Blasorchester führt durch den Amazonas mit all seinen Klängen und Geräuschen, gefolgt von den Fanfaren der Befreier des Landes.

Und auch „The Ghost Ship“ von José Alberto Pina setzt das Schlagwerk dramatische Akzente. Die letzte Reise einer Königin der Meere erklingt mit Mystik und Energie. Zum Finale heißt es dann für beide Orchester „Best of Queen“. Nessel sieht in den Werken echte Brocken, die viel von den Musikern erwarten und dem Publikum viel geben. ras

Info: Karten für 15, ermäßigt 12 Euro, gibt es nur an der Abendkasse.