Hilfe für Flüchtlinge

Brühl. Im Sommer 2008 stimmte der damalige Rektor der Jahnschule Michael Körber der Gründung einer Schach-AG in seiner Schule zu. Sie geht damit in diesem Herbst in ihr 15. Jahr. Über das Schachspiel haben sich Partner gefunden. Doch ein Bedarf nach weiterer Betreuung lag in der Luft. Im November 2009, als die Gemeinde ihre Neubürger begrüßte, suchten die Senioren Verstärkung.

Zwei Familien, eine aus Island, die andere aus Armenien mit je zwei Kindern meldeten sich. Sie bräuchten täglich zwei Stunden Konversation. 14 Senioren boten ihre Hilfe an. In den folgenden Wochen bis zu den Sommerferien fiel keine einzige Stunde aus. Die Gruppe wurde so zahlreich, dass sie sich einen Namen geben, ihr Ziel festlegen und ihr Engagement ordnen musste.

Die „Brühler Aktion“ hielt durch: 2015 hat sie die Ankunft vieler Flüchtlinge gemeistert und 2017 die Schach-Bezirksmeisterschaft der Grundschulen gewonnen. Doch nun stehen die Aktiven mit der Ankunft ukrainischer Flüchtlinge vor einer neuen Herausforderung. Sie brauchen Mitglieder . Alle, die sich angesprochen fühlen, werden gebeten, dies per E-Mail an dittmar.koehler @gmx.de mitzuteilen. Das nächste Treffen findet am Montag, 10. Oktober, von 16.30 bis 17,30 in der Aula der Jahnschule statt. sr